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吃對就能美！美白抗老還助減脂的10種「抗氧化」超級食物

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▲▼美白抗老助減脂的10種抗氧化食物。（圖／翻攝ＩＧ）

▲吃對食物能養顏美容更有助於減脂維持好身材。

編輯／Amanda　圖／翻攝@sachi_fujii_official、@innisfreeofficial

大部分女生都愛美又怕老，願意花大把金錢時間和心力來保養肌膚、維持身材，但除了靠護膚品，你還能從「食補」著手！有些食物富含維生素C、維生素E、白藜蘆醇、花青素、番茄紅素等天然抗氧化劑，可幫助消除自由基，對抗衰老、美白、促進新陳代謝，像是以下10種「抗氧化」超級食物，不僅能養顏美容，還有助於減脂瘦身，讓你越吃越美。

＃木瓜

木瓜含有豐富維生素B群、維生素C和β-胡蘿蔔素等抗氧化劑，可幫助防止色素沈澱，細嫩肌膚並美白。

▲▼美白抗老助減脂的10種抗氧化食物。（圖／翻攝ＩＧ）

＃番茄

番茄含有蕃茄紅素和大量維生素C等抗氧化劑，可幫助延緩老化及美白。

＃綠花椰菜

花椰菜的營養成分含量高又多元，富含β-胡蘿蔔素、維生素Ｃ、硒等多種維生素、礦物質和抗氧化劑，能降低膽固醇，提高免疫力，是出了名的瘦身養顏食物。像是鄧紫棋、歐陽娜娜不少女星都曾靠花椰菜成功瘦身。

＃茶

茶多酚和維生素C，可促進消化、降血脂和抗氧化，幫助人體燃燒多餘脂肪。

＃紅酒

紅酒富含白藜蘆醇等抗氧化物，可促進新陳代謝、清除自由基，可幫助肌膚防止色素沈澱、暗沈、鬆弛和嫩白肌膚等抗衰老作用。

▲▼美白抗老助減脂的10種抗氧化食物。（圖／翻攝ＩＧ）

＃柑橘

橘子富含維生素A、B、C，其中所含抗氧劑可幫助對抗自由基對人體細胞的傷害，還有美白、抗發炎的功效。

＃蘆筍

蘆筍富含白藜蘆醇和葉酸，可保護細胞避免受到自由基傷害，幫助抵抗、延緩衰老。另外，蘆筍含水量高達94%，且含鉀量高，可幫助穩定體內電解質平衡，擺脫水腫問題。

＃堅果

堅果類富含各種抗氧化劑，像是維生素E和不飽和脂肪酸、亞麻酸、亞油酸等，還有鎂及豐富膳食纖維，可幫助代謝、燃燒脂肪，還可抗氧化、消除自由基，對於人體健康有益，但要留意不宜攝取過量，一天攝取量以30g為宜。

▲▼美白抗老助減脂的10種抗氧化食物。（圖／翻攝ＩＧ）

＃藍莓

藍莓富含花青素等抗氧化劑和豐富的維生素、礦物質及水溶性膳食纖維，不僅能幫助延緩衰老，還可促進腸胃蠕動、幫助燃燒脂肪，保護眼睛。

＃胡蘿蔔

胡蘿蔔含有豐富β-胡蘿蔔素和可溶性纖維等多種微量元素，可降低膽固醇、幫助抗氧化，還能提高免疫力。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保健, 健康, 美白, 抗老, 延緩老化, 減脂, 瘦身, 減肥, 水果, 蔬菜, 超級食物, 抗氧化, 飲食
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