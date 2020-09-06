fb ig video ETtoday search mobile

戴滿Tiffany T1三色金珠寶超時髦　窄版戒32,000元入手

>

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴多個Tiffany T1系列手環很時髦。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高辨識度的珠寶，Tiffany & Co. T1系列肯定榜上有名，藝術總監Reed Krakoff讓1980年就出現在品牌珠寶設計中的T字圖案，更為立體化，創作剛柔並濟的T1系列珠寶，繼今年4月首發的玫瑰金款式，近期再推出18K金與白金材質的手環與戒指，陣容更趨完整，三色金一起疊戴，超時髦！

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1系列推出全新18K金與白金材質設計。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany T1系列18K金、玫瑰金與白金手環與戒指，單個56,000元起。

Tiffany T1系列為凸顯簡約俐落的T字線條，結合斜切面棱角構成立體T字，風格大膽而做工精緻，分別有戒指與手環款式，Tiffany不僅備齊3種貴金屬材質供選擇，且各有寬、窄版設計，以及未鑲鑽、半鑲鑽與全鑲鑽的華麗版本，選擇相當豐富，不僅可單戴，混搭不同材質或寬窄版的戒指或手環，正是最流行的穿戴方式，入門的窄版戒約從32,000元起。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 18K白金窄版鑲鑽手環（左）335,000元，T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環1,060,000元。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽戒指（左）131,000元，T1 18K金窄版戒指32,000元。

卡地亞（Cartier）標誌性的Love系列與JUSTE UN CLOU釘子系列，也以多元設計著稱，尤其是手環，幾乎是名媛名流必備單品，不僅一次收藏多個同系列不同款，也常將Love手環搭配釘子手環，毫無違和感，品牌為更貼近年輕市場，今年首次推出132,000元的窄版釘子手環。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞窄版JUSTE UN CLOU鑲鑽手環（左）132,000元，LOVE玫瑰金手環窄版鑲鑽款765,000元。

►要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Cartier, 卡地亞
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

舒淇造型可愛被徐若瑄撩　「小妹妹，明天有空嗎」？

舒淇造型可愛被徐若瑄撩　「小妹妹，明天有空嗎」？

亮・珠寶／徐若瑄結婚戴的珍珠是它！　10周年版身價破百萬

亮・珠寶／徐若瑄結婚戴的珍珠是它！　10周年版身價破百萬

愛馬仕期間限定訂製錶10萬元起　複雜三問錶被台灣藏家包了

愛馬仕期間限定訂製錶10萬元起　複雜三問錶被台灣藏家包了

勞力士糖果色集合　入門價171,000元 鳳小岳好錶不一定傳子　「看我怎麼保存」 AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配 要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動 勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯 混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK 蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面