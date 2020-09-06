戴滿Tiffany T1三色金珠寶超時髦　窄版戒32,000元入手

▲模特兒疊戴多個Tiffany T1系列手環很時髦。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高辨識度的珠寶，Tiffany & Co. T1系列肯定榜上有名，藝術總監Reed Krakoff讓1980年就出現在品牌珠寶設計中的T字圖案，更為立體化，創作剛柔並濟的T1系列珠寶，繼今年4月首發的玫瑰金款式，近期再推出18K金與白金材質的手環與戒指，陣容更趨完整，三色金一起疊戴，超時髦！

▲Tiffany T1系列推出全新18K金與白金材質設計。



▲Tiffany T1系列18K金、玫瑰金與白金手環與戒指，單個56,000元起。



Tiffany T1系列為凸顯簡約俐落的T字線條，結合斜切面棱角構成立體T字，風格大膽而做工精緻，分別有戒指與手環款式，Tiffany不僅備齊3種貴金屬材質供選擇，且各有寬、窄版設計，以及未鑲鑽、半鑲鑽與全鑲鑽的華麗版本，選擇相當豐富，不僅可單戴，混搭不同材質或寬窄版的戒指或手環，正是最流行的穿戴方式，入門的窄版戒約從32,000元起。

▲Tiffany T1 18K白金窄版鑲鑽手環（左）335,000元，T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環1,060,000元。



▲Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽戒指（左）131,000元，T1 18K金窄版戒指32,000元。



卡地亞（Cartier）標誌性的Love系列與JUSTE UN CLOU釘子系列，也以多元設計著稱，尤其是手環，幾乎是名媛名流必備單品，不僅一次收藏多個同系列不同款，也常將Love手環搭配釘子手環，毫無違和感，品牌為更貼近年輕市場，今年首次推出132,000元的窄版釘子手環。

▲卡地亞窄版JUSTE UN CLOU鑲鑽手環（左）132,000元，LOVE玫瑰金手環窄版鑲鑽款765,000元。



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