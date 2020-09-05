周年慶開打！美妝搶推「加大版」明星商品，定價超划算

▲大容量定價划算，是許多消費者週年慶的搶攻目標。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

百貨美妝周年慶即將開打，各大品牌無不推出超狂組合，吸引消費者目光。若你是資深鐵粉，別錯過的是加大版明星商品，從原本的正常ml數，搖身變成加大版，價格比買正貨更划算，想囤貨趁現在。

▲SK-II 青春露加大版，330ml，7,182元、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜加大版，100g，5,220元。

粉絲狂敲碗的SK-II加大版青春露今年再次登場，這回一起加大的還有R.N.A超機能緊緻活膚霜和被網友暱稱為小燈泡的超肌因鑽光淨白精華等等。特別是青春露愛用者，不管是日常拍拍或是救急濕敷，都能滿足各種使用需求。

▲黑繃帶修護乳霜100ml，18,810元、極致高光全能精華，100ml，12,780元。

HR為了回饋鐵粉，推出品牌最強單品迎戰周年慶，包括女星最愛的黑繃帶修護乳霜加大版100ml，還有抗老超有感的極致高光全能精華，也推出100ml的大容量包裝，誓言幫你找回年輕透光的肌膚。

▲BIOTHERM 奇蹟活源晶透露加大組，2,565元。（奇蹟活源晶透露200ml、奇蹟活源精露14ml、奇蹟活源活化面膜15ml）

碧兒泉有日夜奇蹟水之稱的奇蹟活源晶透露，也推出加大版包裝，豪華組合還加贈精露和活化面膜小容量，讓沒接觸過的消費者能有感體驗，感受肌膚一天比一天更有光澤。



▲Kiehl's 超值美白精組，7,830元。（激光極淨白淡斑精華100ml、激光極淨白淡斑精華50ml、激光極淨白去角質潔面膠 30ml、激光極淨白淡斑精華 4ml）

Kiehl’s今年首度破天荒推出多款明星產品加大版與經典系列加大版組合，包括鐵粉最愛的金盞花植物精華化妝水、冰河醣蛋白保濕霜、激光極淨白淡斑精華，集結消費者回購率TOP3的單品，以上僅限預購會獨享，手腳慢了就買不到。

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