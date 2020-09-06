fb ig video ETtoday search mobile

韓國「復古化妝箱」質感爆表　女神配色奶油白、孔雀綠只要百元價

>

▲韓國絕美復古化妝箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網）

▲韓國絕美年代感「復古化妝箱」。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網，下同）

編輯／ChiNg 

一早醒來，若看到口紅、化妝水、精華液散落四周，早晨的好心情馬上被凌亂的化妝桌徹底破壞，再說，妳忍心讓既寶貝又昂貴的化妝品們，被這樣的亂章無序虐待嗎？韓國品牌HICKIES華麗推出絕美「復古化妝箱」，質感高級、價格卻親民，用平價享受奢華，一個竟然只要23,800韓元（約台幣588元）。

＃簡約中帶點華麗，女神配色「奶油白」、「孔雀綠」

復古化妝箱第一眼最吸引人的絕對是質感爆表的女神級配色，簡單卻不失韻味，氣質奶油白、溫柔孔雀綠，誰能克制自己不選一個帶走！

▲韓國絕美復古化妝箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網）

＃分層設計，收納歸類好容易

化妝箱三層的設計，最下面兩層作為抽屜，使化妝品在分類收納時更為容易，也不怕一大早忙手忙腳......一下找不到眉筆、一下又不知道刷具跑哪去？

▲韓國絕美化妝箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網）

＃大容量空間，購物狂的守護星

長寬為28.6cmX18.5cm，最厲害的是化妝箱本身高達37cm，再大尺寸的粉底液、粉餅，通通都能收進去。愛購物的妳，終於再也不用一天到晚苦惱化妝桌不夠大。

▲韓國絕美化妝箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網）

＃超貼心防水設計，耐用程度無法挑惕

一個貼心的品牌永遠都是站在顧客的需求去考量，防水材質使女孩們可以攜帶至廁所也不必擔心寶貝化妝品們淋濕，更不用害怕突然手笨打翻液體會弄髒化妝箱內部。

▲韓國絕美化妝箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網）

＃實用把手，耐重帶著走

出外工作也可以美美的！誰說化妝箱只能笨重外觀又簡陋？復古化妝箱的把手設計，方便指數真的爆表，一提把所有的化妝品們帶著走～

▲韓國絕美化妝箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網）

＃J.enterprise滿足更多的空間需求！

除了頗具年代感的復古款，另一韓國品牌J.ENTERPRISE的火燒熱款「透明防塵化妝箱」同樣是銷售冠軍、大受好評。相較其他化妝箱，這款絕對能滿足對於收納要求特別高的妳，將蓋子掀開後，左右兩側就像衣櫥的門一樣可以打開，足足多了兩面牆的大空間可以用來掛耳環或是小飾品，實用度很高。

▲韓國防塵透明化妝箱。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲韓國防塵透明化妝箱。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲防塵透明化妝箱貼心設計左右兩翼供吊掛耳環，再也不必從一堆耳環裡大海撈針了。定價為49,000韓元（約台幣1,212元）（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同

▲韓國防塵透明化妝箱。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲擁有更多的收納格，且不使用時可向內收起，完全不擔心佔空間。

►「燒酒護甲油」酒鬼女孩必備！綠瓶、白標籤就像迷你版真露

►男生「不愛了」想分手的5個徵兆！脾氣突然變差要小心

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實

《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 狂洗版IG的「小粉紅眼霜」爆殺3.9折！韓國紅回台灣　全臉、指緣都能用 江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感 美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯 美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造 高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美 5年足不出戶！藝術家全用「街景截圖」捕捉大自然　竟吸13萬人追蹤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面