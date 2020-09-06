韓國「復古化妝箱」質感爆表　女神配色奶油白、孔雀綠只要百元價

▲韓國絕美年代感「復古化妝箱」。（圖／翻攝自10x10.co.kr 官網，下同）

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一早醒來，若看到口紅、化妝水、精華液散落四周，早晨的好心情馬上被凌亂的化妝桌徹底破壞，再說，妳忍心讓既寶貝又昂貴的化妝品們，被這樣的亂章無序虐待嗎？韓國品牌HICKIES華麗推出絕美「復古化妝箱」，質感高級、價格卻親民，用平價享受奢華，一個竟然只要23,800韓元（約台幣588元）。

＃簡約中帶點華麗，女神配色「奶油白」、「孔雀綠」

復古化妝箱第一眼最吸引人的絕對是質感爆表的女神級配色，簡單卻不失韻味，氣質奶油白、溫柔孔雀綠，誰能克制自己不選一個帶走！

＃分層設計，收納歸類好容易

化妝箱三層的設計，最下面兩層作為抽屜，使化妝品在分類收納時更為容易，也不怕一大早忙手忙腳......一下找不到眉筆、一下又不知道刷具跑哪去？

＃大容量空間，購物狂的守護星

長寬為28.6cmX18.5cm，最厲害的是化妝箱本身高達37cm，再大尺寸的粉底液、粉餅，通通都能收進去。愛購物的妳，終於再也不用一天到晚苦惱化妝桌不夠大。

＃超貼心防水設計，耐用程度無法挑惕

一個貼心的品牌永遠都是站在顧客的需求去考量，防水材質使女孩們可以攜帶至廁所也不必擔心寶貝化妝品們淋濕，更不用害怕突然手笨打翻液體會弄髒化妝箱內部。

＃實用把手，耐重帶著走

出外工作也可以美美的！誰說化妝箱只能笨重外觀又簡陋？復古化妝箱的把手設計，方便指數真的爆表，一提把所有的化妝品們帶著走～

＃J.enterprise滿足更多的空間需求！

除了頗具年代感的復古款，另一韓國品牌J.ENTERPRISE的火燒熱款「透明防塵化妝箱」同樣是銷售冠軍、大受好評。相較其他化妝箱，這款絕對能滿足對於收納要求特別高的妳，將蓋子掀開後，左右兩側就像衣櫥的門一樣可以打開，足足多了兩面牆的大空間可以用來掛耳環或是小飾品，實用度很高。

▲防塵透明化妝箱貼心設計左右兩翼供吊掛耳環，再也不必從一堆耳環裡大海撈針了。定價為49,000韓元（約台幣1,212元）（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

▲擁有更多的收納格，且不使用時可向內收起，完全不擔心佔空間。

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