絕對不要取的五大地雷英文名字！甜美的「Candy」、菜市場「Mary」都上榜

編輯／ChiNg 圖／翻攝自Unsplash

妳已經習慣人家從背後大喊一聲「Amy！」卻有四五個女孩同時轉頭嗎？取名字是一大學問，而對於英文並非母語的我們而言，也許看似正常的名字，在外國人眼裡卻時常鬧笑話，例如：英文課本常用來當作例句的「Lucy」，以外國人看來其實是相當具有年代感且俗氣的；或是明明聽起來乖巧可愛的「Candy」其實與甜美的意思恰巧相違，這個名字多出現於國外聲色場合的女生綽號。

因此，取名字真的要慎重啊～究竟要如何選擇才能避免尷尬又不落俗呢？跟著小編一起來看看。

＃絕對不要取五大地雷英文名

＃寵物／動物名，例：Kitty、Kitten、Lily、Daisy

很多媽媽都會幫自己的小孩取這種聽起來小巧可愛的名字，但妳可否知道這些都是國外相當熱門的寵物名？這種感覺就好比幼稚園裡大家都叫「陳貓咪」、「李小狗」。

＃物件名，例：Apple、Coffee、Peach

食物就是食物，我們是人，不是咖啡或蘋果，這類名字看似沒有什麼問題，但同時也很沒有意義，何不換一個帶有祝福的美好名字呢？

＃聲色場所用字，例：Bunny、Candy 、Cherry、Fanny

這類相當的糟糕，絕對不要用！由於關乎到當地俚語，所以很容易被我們忽略或不清楚它們的含義，但這些通常多出現於國外聲色場所的女性綽號上，其中「Cherry」更有處女的意思，而「Fanny」甚至是指女生性器官，所以絕對要小心，不要誤取。

＃神話人物名，例：Athena

無論東、西方都有自己的傳統神話故事，也許妳選擇的理由是崇拜，但將神明的名字取給自己用，不但相當失禮、不尊敬，也聽起來很過氣。換個角度想想看，如果今天妳的同學叫「吳媽祖」、「許嫦娥」妳的感受如何？

＃太老土的菜市場名，例：Mary、Joy、Iren

東方人有所謂的「菜市場名」，西方自然也有，這些名字沒有不好，只是太多人用，或是年代已經太久遠了，妳還有更好的選擇。

以上五大地雷英文名，取的時候真的要多注意，那到底該怎麼取呢？取名字把握兩大原則「好聽」、「含有美意」就可以，快看看下面有沒有符合妳個性與特質的名字呢～

#比花語更加豔麗的名字

＃Aster

即「紫苑花」，俗稱的還魂草，花語是愛與等待，希臘語為「星星」之意，因此給人感覺是一個小巧可愛且富有靈氣的女生。

＃Lilac

即「紫丁香」，花語是浪漫，象徵著初戀時期的懞懂天真，是一個相當浪漫且具生命力的名字。

＃Camellia

即「山茶花」，花語是天生麗質，完全就是形容一位氣質爆棚、自帶仙氣的仙女；白色的花朵象徵著美德，更是給人一種「人美心更美」的想像。

＃Jasmine

即「茉莉」，花語是純潔，單看茉莉就知道絕對是一位氣質不凡且樸素的女生，比起美麗的外表，更吸引人的是內心的純粹。

＃簡短俏皮又可愛

＃Anne

源自英文，簡單的發音同樣帶給人單純、天真與純潔的想像，頗有親切的味道，像是鼎鼎大名的美國女演員安海瑟薇（Anne Hathaway）。

＃Icey

是冰塊英文Ice字尾加上y的組合詞，與眾不同不易撞名，冰代表著冰雪聰明，以及冰心美人的高冷形象。

＃Zoe

源自希臘語，意指「生命」，感覺起來十分輕柔與溫柔，以罕見的Z作為開頭，使這個名字更添一分獨特。

＃Una

取自拉丁語中「一個」的意思，簡短三個字母卻涵蓋「獨一無二」、「舉世無雙」之意，顯得這個女生格外的特別、與眾不同。

＃守護眾人的女神

＃Luna

源自拉丁文「月光」之意，於英文唸作「Lunar」，於法文唸作「La luna」，無論哪種語言都聽起來相當浪漫，帶有一種幽靜的氛圍與神秘感。

＃Cynthia

源自希臘語，同樣有「月亮」的意境，相較於「Cindy」，更有成熟女性的韻味，仿佛就是人人口中稱道的月亮女神。

＃Meredith

來自威爾斯語中「海的守護神」之意，使女孩被賦予堅強與勇氣，同時仍不失小巧嬌媚的形象。

＃萬眾矚目的佳麗

＃Jacqueline

出自法文，意思為「取代」。光是發音就能感受到是位頗有個性的女生，兼顧時尚的形象，如同前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）一般，給人大方、懂社交的形象

＃Nicole

拉丁語裡「戰爭後凱旋而歸的人們」之意，被賦予的形象是輕盈、活潑、可愛的，非常適合行為優雅、說話輕聲細語的女生。

＃Vanessa

希臘語中代表著「蝴蝶」，如翩翩飛舞的蝴蝶般散發著誘人的魅力，被眾人的目光包圍著，像是《歌舞青春》電影女主角凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）帶給人耀眼、受歡迎的形象。

＃經典且不流於俗

＃Elizabeth

如果真的偏愛古典派的話，「Elizabeth」仍是一個很好的選擇，家喻戶曉的英國女皇伊莉莎白（Queen Elizabeth）即是取自此，散發著王者尊貴的典雅氣質，更顯現出傳統貴族的高貴。

＃Catherine

翻自希臘語，有「純潔」的意思，同樣是復古派的好選擇，馬上令人聯想到俄羅斯女皇凱薩琳，或是法國第一美人凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve），帶有數個世紀來的輝煌氣息，卻不會流於老氣。

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