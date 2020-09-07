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肌肉流失小心變易胖體質！瘦身做好4件事就能「減脂不減肌」

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▲▼瘦身做好4件事就能「減脂不減肌」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲留意一些小細節就能避免減肥減到肌肉流失。（圖／翻攝IG@babebani、@sachi_fujii_official，以下同）

編輯／Amanda

現在越來越多人知道，想減掉去身上多餘肥肉、擁有好身材，其實是減脂而不是減重，但有不少人減脂時一不小心把肌肉也減掉了，導致好不容易瘦下來卻容易復胖、變成易胖體質。想要成功減脂但又不想掉肌肉，做好以下4件事就不用怕。

＃瘦身減脂不要急於求快

有些人急於瘦身減脂，想要一下子就能收穫效果，從一開始就做做非常多運動、訓練，大幅降低食物攝取量。這樣做雖然可以很快就看到體重降下來，但其實大部分減掉的不是脂肪，而是你的肌肉和水。

▲▼瘦身做好4件事就能「減脂不減肌」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有氧運動時間別太長，最好控制在40～60分鐘內。

＃有氧運動別過度

想要減脂，大家都會想到有氧運動，有氧運動確實可以燃燒脂肪為身體提供能量，但有氧運動過於激烈或時間過長，還會消耗肌肉，反而不利於減脂。所以一次有氧運動時間建議可控制在40～60分鐘左右，且可適時以高強度間歇訓練（HIIT）來替代有氧運動，減脂效果也很好。

＃加入高強度間歇訓練（HIIT）

高強度間歇訓練（HIIT）是一個對塑造肌肉和建構肌肉組織很好的訓練方法，同時還能減脂，在每週的運動訓練中加入1～2次的HITT訓練，能幫助大幅提升減脂效果，還可幫助提升新陳代謝，促進脂肪燃燒。

▲▼瘦身做好4件事就能「減脂不減肌」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲多吃優質蛋白質食物可幫助維持肌肉、減少肌肉流失。

＃多吃優質蛋白質食物

多攝取像是雞胸肉、魚肉、牛肉、雞蛋、豆腐、牛奶等優質蛋白質食物，能有效幫助維持肌肉。長時間的有氧運動或者重量訓練後，補充優質高蛋白食物可以幫助給肌肉提供補充，並減少肌肉流失。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 減脂, 肌肉, 維持肌肉, 肌肉流失, 易胖體質
fashion.net

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