香緹卡推紫蝶限定精華液、黛珂小紫瓶化為漸層星空

▲明星保養推出限定瓶身，美到讓人想收藏。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

百貨週年慶倒數計時，美妝品牌不僅搶推優惠組合，更祭出超美限定包裝，吸引消費者目光。香緹卡為歡慶來台10周年，推出的鑽石精華液+升級版的紫蝶限定設計，栩栩如生的美麗蝴蝶讓人好想收藏，黛珂則為歡慶品牌50周年，推出三款不同瓶身的保濕精華液，分別代表過去、現在、未來，別具意義。

香緹卡紫蝶限定版

香緹卡保育蝴蝶不遺餘力，打從2006年首度推出蝶影眼彩系列，作為帝王蝶保育募捐收益計劃，此後每年的慈善美妝系列，都不斷地提醒各界關注地球上正在受到生命威脅的物種與生態環境，至今已推出30多種慈善彩妝項目。

創辦人Sylvie Chantecaille香緹卡夫人曾說：「大自然滋養著萬物，而過程中我們保護它，就是這麼簡單！」如此美好的善意於今年將延伸到台灣。

▲香緹卡 鑽石精華液+升級版 紫蝶限定版，30ml，10,400元。

適逢品牌在台10周年，香緹卡夫人特地攜手紐約時尚藝術家為台灣設計紫斑蝶及帝王蝶的美麗插畫，推出限定版鑽石級精華液升級版包裝以及專為品牌貴賓訂製的圖騰絲質圍巾，部分銷售收益捐款給台灣蝴蝶協會，以推動台灣蝴蝶保育發展的公益活動。

在 Instagram 查看這則貼文 DECORTÉ コスメデコルテ（@cosmedecortejp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 3:02 張貼

黛珂小紫瓶星空版

適逢黛珂50周ㄋ年，品牌也推出保濕美容液的限定包裝，擁有眾多鐵粉的小紫瓶，被譽為「一生必擁有的保養逸品」。象徵永恆的50周年保濕美容液限定版，分別以不同的星空色彩在瓶身與外盒上演繹出「過去、現在、未來」的超未來感，也象徵著無論幾歲，當你開始使用小紫瓶，將驚豔於肌膚的改變。

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▲黛珂 50週年保濕美容液限定版，85ml，4,250元，共3款，4,250元。

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