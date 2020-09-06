星．變美／譚松韻30歲仍少女，瀏海原來「藏秘密」

▲譚松韻可說是凍齡擔當，劇外的她其實比兩位哥哥年齡都大得多。（圖／翻攝自譚松韻微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陸劇《以家人之名》中的李尖尖（譚松韻飾）集萬千寵愛於一身，羨煞旁人，現實生活中，她的少女氣質和緊緻肌膚，更讓人完全無法察覺她實際年齡已30歲，除了日常的基礎保養，對於吃和運動也很虐己，曾堅持兩年不吃晚餐，一年就瘦了10kg。

1.保養正常發揮

本身肌膚底子就不錯的譚松韻，保養其實並沒有特別的手法，曾公開分享過自己的保養秘訣，就是重視防曬和卸妝，有時間會敷面膜、擦精華。」曾被讚譽肌膚美過水煮蛋，其中清潔和卸妝功不可沒，當把臉上油脂和髒污都洗淨，自然不怕肌膚長東西。

2.私下其實不化妝

和許多凍齡女神一樣，下工後幾乎都是素顏見人，讓肌膚有充足時間休息，但即便素顏，但外出時臉上的防曬還是不能漏，做好防曬絕對是凍齡的第一步。

3.愛吃所以得多動

以愛吃出名的她，若沒到緊要關頭是不可能放棄的，想要維持身材就是要多動，160cm左右也曾經胖過，正因為個子嬌小又有著可愛圓臉，一胖了就別明顯。

平實的她累積運動習慣，除了幫助消耗熱量，更能讓體態更為完美，像是核心、器械，跑步都常做，只要動起來留個汗，整個身心都舒暢.。

4.遵循962飲食原則

她曾公開分享，最胖的時候曾為了瘦身忍住兩年不吃晚餐，遵循早餐九分飽、午飯六分飽，晚餐兩分飽為原則，搭配高頻率運動，一年內就成功甩肉10kg。平時愛吃火鍋的她，飲食方面也特別挑選原型食物，盡量少碰加工品，正因為平常管不住嘴，吃肚子裡的東西會特別留意。

5.空氣感瀏海是標配

真正凍齡的最高境界就是，即便30歲看起來仍像20歲。少女氣息濃厚的她除了圓臉大眼撐場外，髮型也是減齡的關鍵。短髮俏麗，中長髮更是甜美，其中的靈魂在於瀏海，有空隙的空氣感瀏海和齊長的厚瀏海比起，看起來更活潑清爽。

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