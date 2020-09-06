日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

記者王則絲／台北報導

每到日本一定要逛的「驚安殿堂・唐吉訶德」於近日宣布即將以全新名稱「Don Don Donki」正式登台！台灣展店首間位址將插旗台北西門町鬧區，目前「Don Don Donki」已於人力銀行上大舉拋出徵才訊息，看來距離開幕已近在眉睫。

▲日本大型連鎖折扣店「驚安殿堂・唐吉訶德」即將於台灣開幕。（圖／翻攝自PPIH官網）



「唐吉訶德」為日本大型連鎖折扣店，主打超強優惠與比其他店舖更低廉的售價，民眾們最喜歡來此撿便宜，到日本旅遊也是絕對不能錯過的行程，在日本國內共有超過290家分店，並在夏威夷、新加坡、泰國、香港陸續展店，也同時宣布馬來西亞、澳門首店亦將於近期開幕，今年則終於輪到台灣！

▲人力銀行上已開始釋出職缺。（圖／翻攝自104）



去年唐吉訶德便傳出於台灣展店的第一家將座落在台北東區永福樓舊址，不過後來協商破裂，最後改於插旗西門町。首次登場選擇落腳於台北西門町衡陽路上，賣場佔據1～3樓，並延續24小時全年無休的招牌特色，匯集了包括各式各樣的食品、日用品、化妝品、酒類、家電⋯⋯等包羅萬象的商品，此次登台消息一出，為在疫情影響下不能到日本遊玩而心慌慌的民眾們帶來一線曙光，往後不必出國也能盡情逛、盡情買，令人期待萬分。

▲驚安殿堂・唐吉訶德。（圖／翻攝自驚安殿堂・唐吉訶德粉絲團）