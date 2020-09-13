5部時尚電影看名牌背後的故事　香奈兒：華麗的反面不是貧窮而是庸俗

編輯／ChiNg

有句話說「沒錢的人才炫富，有錢的人懂得隱藏」，近代的價值觀追求財富，無論男性或女性普遍都認為一定要有錢，生活才會完美、生命才會圓滿，當他們有了錢，進而會去買名牌、奢侈品，就好像要告訴全世界「我過得很好！」。但其實比起華麗且昂貴的包裝，有多少人去探究過奢侈品真正美麗的是內在？

所有品牌建立的背後都有一番艱辛的故事，而大家不陌生的Chanel、Valentino、Prada、Dior等世界名牌，也有屬於自己的小故事！

＃《當可可還沒成為香奈兒》：華麗的反面不是貧窮，而是庸俗

▲（圖／翻攝自《當可可還成為香奈兒》電影劇照）

劇情中「香奈兒」為女主角的名字，更是香奈兒品牌創始人可可香奈兒（Coco Chanel）的故事。自幼貧窮，以縫紉、駐唱酒吧維生，後來成了法國百萬富翁的情婦，到了法國，出身卑微的她仍不屈服於名媛們的奢華，她大膽設計自己喜愛的前衛服飾，漸漸的建立屬於香奈兒自己的簡約時尚，日子久了她終究不能忍受自己在豪門裡被當作小丑這般的恥辱，因此選擇離開。後來又遇上另一個英國工業家，幸運的是他欣賞也看中香奈兒的才華，更支持她的夢想；不幸的是迫於現實的無奈，他必須與家族聯姻而放棄香奈兒，於是香奈兒再次成了情婦。

終其一生香奈兒始終沒有結婚，在愛情裡她是不被祝福的失敗者，但在事業上，她努力成功的打造了自己的時尚帝國，更完美詮釋了，比起奢侈品，「獨立」是女性身上更昂貴的東西。此部片呈現的不是白手起家，而是在適者生存的大環境下香奈兒追求理想的勇氣仍是屹立不搖。

＃《范倫鐵諾：末代皇帝》：他設計的衣服和他的名字一樣，是女人一輩子的情人

▲（圖／翻攝自《范倫鐵諾：末代皇帝》電影劇照）

這是義大利服飾名牌Valentino設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）的故事，與其說是紀錄片，不如說是用以紀念Valentino退休前的完美里程碑，由時尚雜誌《浮華世界Vanity Fair》的通訊特派記者製作。片長短短96分鐘，卻論述了時尚設計師背後偉大的傳奇，戲劇性充滿波折的人生，包括與Giancarlo Giammetti間長達半世紀的合作故事。

從十三歲就開始替女人做漂亮衣服，為自己的理想奮鬥了一輩子，哪怕歷經公司倒閉，甚至是最後被收購，也不曾放棄，最感人的事情往往都是由於實在太真實，誰都沒想到設計師光鮮亮麗的背後是如此樸實不華。倘若想了解一場高級訂製秀的全過程，這部電影絕對會讓你大開眼界，Valentino説：「我小時候的夢想就是一輩子都做服裝設計，不然我什麼都不做。」只忠於自己所擅長的事，不因其他任何事而分心。從Valentino的時裝秀裡，可以使我們短暫的逃脫世俗價值觀的壓力，放鬆、自由的去做夢，就像所有夢想的元素都呈現在他的衣服設計上。

＃《穿著Prada的惡魔》：選擇放手不是因為輸了，而是懂了

▲（圖／翻攝自《穿著Prada的惡魔》電影劇照）

這部電影最吸睛的絕對是讓觀眾一睹時尚圈的樣貌，究竟有多奢華、有多光鮮亮麗，安海瑟薇（Anne Hathaway）於劇中更換數十套的衣服讓觀眾對時尚工作有美好想像，同時卻揭露了時尚圈的種種醜態。礙於現實的逼迫，安海瑟薇決定開始改變，拋開原先樸實的自己，裹上華麗包裝好讓自己適合這裡，但也逐漸讓她與原本的生活圈、朋友們更加疏離，這才讓她明白：「想要抓住榮華富貴，那就必須捨棄手中的東西」。

鬆手回到原本的生活，其實有時候放棄已經得到的東西，遠比放棄追逐理想困難好幾倍，而各種生活也無絕對的好與壞之分，畢竟無論哪種抉擇，都有遺憾。這是一部在奢侈與平庸之中取捨的電影，提醒我們在追隨夢想的同時，也別忘了生活的初心。



＃《璀璨風華Dior之夜》：東西不用買得多，但一定要買得好

▲（圖／翻攝自《璀璨風華Dior之夜》電影劇照）

2012年法國知名品牌Dior請以簡約設計聞名的比利時設計師Raf Simons擔任總監，在此之前，他從未設計過如此高級、奢華形象的訂製服，為此使世界更投注目光期待究竟Dior將變成何種樣貌與風格？

此部電影記錄了奢華品牌Dior與Raf Simons之間的拉扯，各自帶有不同的元素進行交流與碰撞，同時也讓觀眾能了解一個時裝系列是如何誕辰的。「一股充沛的創意，在屋子裡竄流，他們的手指打造出明日的時尚」此部作品想表達的即是只要一針、一線用心縫製，那便是高級訂製服的魅力所在。

＃《時尚大師聖羅蘭》：你有的是才氣，而我擁有的，就只有陪伴你的能力

▲（圖／翻攝自《時尚大師聖羅蘭》電影劇照）

此部電影改編自法國奢侈時裝品牌YSL時尚大師伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的愛情，劇中年僅21歲的他擔任Dior最年輕的首席設計師，自此展開服裝設計的生涯，與眾不同的風格轟動時尚圈，而後又與皮埃爾貝爾傑相識，兩人不但是工作夥伴，更是彼此的摯愛，攜手創立了全球奢華時尚經典品牌YSL。

劇中細膩刻畫兩人之間的互動情感，無限的包容與體諒，無論同性或異性間的愛戀，都會有爭吵、有歡笑，聖羅蘭與貝爾傑之間久而久之成了相守，到了最後，是一種永恆的陪伴。故事的最後將時間帶到時尚秀之後，當貝爾傑孤身處在房間，當時尚沒了、當藝術也沒了的時候，到頭來最貧窮也最富有的就是他還擁有愛。

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