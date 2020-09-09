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韓國「櫻桃霓虹燈」洗版IG　還有絕美「星球檯燈」直接在房間賞月

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編輯／ChiNg

想到霓虹燈，大家的腦袋十之八九會浮現美式工業風，但誰說只能以懷舊、粗獷的形象呈現？韓國燈飾品牌ALLLUMI推四款造型LED霓虹燈管，有別於既定印象，改以可愛、俏皮的風格，其中，在IG上火燒熱門款「櫻桃招牌LED霓虹燈」更是網友們大推的必買首選，不管是放房間，還是掛在咖啡廳都質感爆棚，療癒的櫻桃讓人好想偷咬一口。

＃櫻桃招牌LED霓虹燈

此系列中，討論度最高的款式非櫻桃所屬！成雙成對的櫻桃總給人可愛的形象，網友更創意聯想：「櫻桃的英文是cherry，諧音就是cherish（珍惜）。」瞬間讓浪漫指數暴增。藉美味可口的櫻桃造型，製成注以氖氣的真空管，通電後便是鮮豔繽紛的霓虹光，在黑夜裡發光，閃耀璀璨的感覺變身成女孩們的氣質首選！

▲韓國品牌推四款霓虹燈管。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲韓國品牌推櫻桃造型霓虹燈管，無論黑夜或白天都好可愛！此系列不限款式定價皆為99,000韓元／件（約台幣2,449元）。（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

▲韓國品牌推造型霓虹燈管。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲兩端的環掛上鏈子就可以掛到牆上，簡單又方便。

▲韓國品牌推造型霓虹燈管。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲隨霓虹燈管附贈黑色鏈子，若不使用，將霓虹燈直接擺在桌上擺設也很可愛。

＃On Air LED霓虹燈

直播室就在妳房間，無論是要開直播還是錄音寫歌，掛上「On Air」，馬上大大提升專業度，嚴肅中帶有俏皮，有種小孩板著臉裝正經的可愛。

▲韓國品牌推四款霓虹燈管。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲韓國品牌推on air錄音中造型LED，專業又不失可愛，增添工作時的樂趣。

＃檯燈造型LED霓虹燈

霓虹燈也可以是檯燈，既然是燈，那就把它放在床頭上吧！小巧可愛的設計，不佔空間卻同樣可以達到照明的效果，這款好實用。

▲韓國品牌推四款霓虹燈管。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲檯燈造型款霓虹燈不但能裝飾，更能照明，真的好實用。

＃WIFI造型LED霓虹燈

現代人出門絕對不能沒有的兩樣東西：「網路」與「行動電源」。既然WIFI那麼重要，那就把它掛在房間裡吧，PW代表Personal WIFI（個人網路），就是你專屬的，別人搶不走啦。

▲韓國品牌推四款霓虹燈管。（圖／翻攝自10X10.co.kr）
▲WIFI造型霓虹燈印著大大PW，妳專屬的網路別人不能擁有。

＃韓國品牌OMT推「USB星球檯燈」：讓妳在房間賞月！

而韓國另一品牌OMT則是推出「USB星球檯燈」，外觀似縱橫交錯的編織圖騰，複雜之中帶有一絲簡約，不開燈的時候，看起來就像一顆色彩豐富的能量球；通電之後，它就是黑暗中最閃耀的星球。此系列共有七款顏色，引起網友熱烈討論的絕對是淡黃色，圓滾滾的小球在黑夜裡發光，像極了房間裡的一枚月亮，每天都可以在家賞月。

▲韓國品牌推「LED星球檯燈」。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲韓國品牌OMT推絕美「星球檯燈」；定價只要21,900韓元（約台幣542元）。

▲韓國品牌推「LED星球檯燈」。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲全系列共七種顏色供挑選，不同顏色彷彿代表著不同心情。

▲韓國品牌推「LED星球檯燈」。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲隨燈附有遙控器，調整「+」、「-」按鍵，總共10種明亮程度。

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關鍵字：

絕美, 韓國小物, 韓妞必備, 造型夜燈
fashion.net

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