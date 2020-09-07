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先搞懂4大類黑眼圈形成原因　才能有效改善、預防熊貓眼

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▲黑眼圈4大類 。（圖／翻攝IG）

▲想淡化、預防熊貓眼，從黑眼圈的成因下手改善更有效。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

編輯／Amanda　

說到黑眼圈，絕對是不少人心中的痛，眼周一暗沈，看起來不僅很累沒精神，更顯老態。形成黑眼圈的原因有很多，不單純只是沒睡飽，像是水腫、過敏、卸妝太大力等也都會加深熊貓眼，先了解4種黑眼圈成因，看看自己屬於哪一種再對症下藥，從原因來改善，才能真正有效淡化和預防。

1.血管型

血管型黑眼圈主要是因眼周血液循環不良所導致，血流不順暢容易導致瘀塞，長期下來就使血管擴張紅腫，導致黑眼圈產生，像是鼻子過敏的人，大多會有明顯黑眼圈問題，就是因為鼻子過敏腫脹，間接影響眼周血液循環。

除了過敏因素外，失眠、大哭、水腫或過度使用眼睛等會影響眼周循環的原因，都會造成血管型黑眼圈的產生，也因此，有些經期來臨容易水腫的女生或是懷孕時水腫的女生，在這些時期黑眼圈都會變得更嚴重。

▲▼4類黑眼圈成因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲頻繁上妝卸妝、太用力拉扯都會造成眼周肌膚色素沈澱。（圖／翻攝IG@3ce_official）

2.色素型

色素型黑眼圈主要是因為眼下區域肌膚內色素累積，使得肌膚顏色變深，而造成色素累積的原因有天生因素和後天因素兩種。像是亞洲人，有不少人天生上下眼皮顏色就比較深，加上肌膚不同厚薄度，自然就有熊貓眼，而這種遺傳因子造成的比較難改善；後天的則是過度曝曬、摩擦或發炎反應等因素造成色素沈澱，比如常忽略防曬、卸妝清潔過於用力粗魯、愛揉眼等等。

3.結構型

這類型黑眼圈通常是因為淚溝明顯、眼袋與臥蠶或淚溝之間的凹陷大、天生或老化使得眼眶凹陷等原因，使得眼周部位凹陷低下，在光影折射下，就會產生陰影，使得眼周看起來顏色深沉，而若是因沒做好保濕或膠原蛋白流失等產生細紋，就會更加深陰影，看起來顏色就更深。

▲▼4類黑眼圈成因。（圖／翻攝ＩＧ）

▲大多人的黑眼圈都是綜合型，從飲食、作息習慣到天生條件等多種因素疊加形成的。（圖／翻攝IG@zawachin__0816）

4.綜合型

大多數人的黑眼圈都不是單一問題所造成的，而是混合上述的某些因素，造成綜合型黑眼圈，像是現代人常熬夜晚睡、頻繁的上妝卸妝、飲食過於重口味，再加上年紀增長、老化等不可抗因素等，而產生眼周暗沈、色素沈澱等熊貓眼問題。

所以想要擺脫黑眼圈困擾，除了透過保養品輔助，可從已知的因素、不良習慣等開始著手調整，更能真正有效改善黑眼圈，同時也預防眼圈顏色再加深。

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保養, 黑眼圈, 熊貓眼, 暗沈, 眼圈, 眼下陰影, 成因, 種類, 預防
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