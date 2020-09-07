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周迅罕見「性感黑絲襪」露長腿來勢洶洶！　網酸：瞬間老十歲

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▲▼ 周迅。（圖／翻攝自微博周迅工作室）

▲周迅最新造型曝光，黑絲襪與皮褲上身，打破過往仙氣形象。（圖／翻攝自微博周迅工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星周迅憑藉一張高級臉與絕美氣質，出任香奈兒（CHANEL）形象大使多年，近期參與全新綜藝節目《樂隊的夏天》，更是罕見換上性感的黑色絲襪與皮褲，使得長腿一覽無遺，不過卻與過往仙氣造型有極大落差，網友們不買賬，意外引發兩極聲浪。

▲▼ 周迅。（圖／翻攝自微博周迅工作室）

▲▼ 周迅。（圖／翻攝自微博周迅工作室）

▲周迅出鏡綜藝節目《樂隊的夏天》，穿著遍佈CHANEL印花的黑色絲襪亮相。（圖／翻攝自微博周迅工作室）

周迅出鏡綜藝節目《樂隊的夏天》，近日陸續釋出側拍照，令人驚訝的是，周迅綁起「蝴蝶結」包頭，一抹顯眼紅唇搭配兩側瀏海，可謂火力全開；身穿黑色薄紗上衣，深V剪裁與層層堆疊的閃片薄紗相佐，打造超乎過往的性感氣息。更驚人的還在後頭，視線向下一看，周迅穿著遍佈CHANEL印花的黑色絲襪，絲襪緊緊包裹周迅的纖細美腿，全身上下毫無一絲贅肉，再搭配頗具搖滾風格的皮革收尾，遊走於率性與火辣之間。

不料此次造型曝光後，卻引來兩極評價，大批網友認為，「周迅瞬間老了十歲」、「真的不適合」，也有粉絲力挺到底，「多嘗試是好事」、「身材維持太好了」。對比先前周迅登上大陸《T Magazine》7月封面，以高綁頭巾的霸氣造型彰顯氣場，搭配一抹亮麗的「桃粉色」腮紅，輕鬆駕馭多種復古異域風格，則是一片好評。

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關鍵字：

周迅, 香奈兒, CHANEL, 造型, 女星, 樂隊的夏天
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