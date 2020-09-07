防災也能吃好料！「日清杯麵避難包」一次備齊鍋子、手電筒等物資

編輯／Emily 圖／翻攝自store.nissin.com

為了防止地震和突發災難，很多人會考慮在家中準備急難救助包，將水、乾糧、手電筒等物品存放在家中，以備不時之需。日本泡麵大廠日清杯麵就看準這商機，推出了「日清杯麵急難救助包」，裡面包含九款泡麵，還將煮麵用具和急難必需品通通備好，防災直接買這一包就夠了。

泡麵本身保存期限長，是很適合存放的乾糧，日清杯麵就以此為出發點，推出方便又貼心的「日清杯麵急難救助包」，直接幫你把救助包所需的物資準備好。裡面包含九個泡麵，剛好是三日份的存糧，口味可從一般泡麵、烏龍麵、即時飯…13種口味中自行挑選。

其他物資有煮麵用的小瓦斯爐、瓦斯罐、小鐵鍋、免洗叉子，兩大罐（3公升）可存放五年的礦泉水。

還有急難必備的工作手套和照明燈，燈透過太陽能充電，可以當作燈籠、手電筒或行動電源。

存放這些物資的箱子本身也經過特製，材質耐久、防水，加上裡面附的背帶，就能揹起來移動，關上蓋子還能拿來當椅子坐，可撐住80公斤的重量。想要入手這款急難救助包，價格為13,000日圓（約台幣3,588元），之後可以定期花2,000日圓（約台幣552元）補充消耗品。

喜歡吃泡麵的話，韓國農心食品知名的「辛拉麵」近期也推出新口味，全新的「豆腐泡菜辛拉麵」裡面加了10塊豆腐丁和泡菜，直接變成泡菜豆腐鍋，豐富的配料讓原本的拉麵增添更多風味，吃起來也更有飽足感，不用額外配小菜，讓人超想吃看看。這款售價1,380韓元（約台幣34元）。

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