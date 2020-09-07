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仙人「古一」綠配紫也太合理！白寡婦超殺美顏轉過身更驚人

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▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）出席第77屆威尼斯影展。（圖／達志影像，以下同）

記者王則絲／外電報導

知名演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）潔白純淨的外表，有種凌駕性別之上的美，而且隨著年紀增長那股獨特的個人氣質也越趨成長，近日出席第77屆威尼斯影展，再度展現令人驚豔的時尚駕馭力。「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）則是用鮮紅禮服與漆黑西裝褲裝襯托幹練女特務氣勢，並用眼神殺爆現場，絕美容顏與好身材獲得一片讚賞。

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）近期以《奇異博士》中的「古一大師」角色最著名，知名作品還包括《納尼亞傳奇》系列電影、《康斯坦丁：驅魔神探》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》⋯⋯等。

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲蒂妲溫斯頓。（圖／chanelofficial IG）

▲蒂妲史雲頓穿著CHANEL高級訂製服。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

蒂妲史雲頓今年以主演電影《The Human Voice》走上威尼斯影展紅毯，並拿下了本屆影展終身成就獎「金獅獎」，參照慣例選擇了兩套CHANEL香奈兒高級訂製服登場，配上淡橘金色的頭髮，手裡拿著來自冰島藝術家James Merry製作的搶眼金色面具，起到畫龍點睛的效果，網友們紛紛大讚：「自帶仙氣」、「是最美的天使。」淡雅不多加修飾的妝容下，有人說今年看起來特別顯老氣，但是也有不少粉絲力挺：「這是很自然、很美的紋路。」

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲蒂妲史雲頓穿著Haider Ackermann的螢光綠色西裝套裝。（圖／達志影像）

除了經典不敗的黑、白禮服，蒂妲史雲頓當然也不負眾望的穿上只有她才能駕馭得來的服裝，今年的蒂妲史雲頓似乎特別愛綠色，在威尼斯影展《The Human Voice》記者會上，穿上了Haider Ackermann的螢光綠色西裝套裝，與頭髮形成強烈對比，展現帥氣的中性魅力。而在威尼斯街拍中亮相的私服造型也超吸睛，以來自同品牌的亮綠色開襟上衣搭配藍紫色調的長褲與便鞋，臉上則戴著橘色口罩，整身的撞色穿搭駕馭起來卻非常隨性自然，粉絲超買單：「能穿得這麼理所當然也只有她了。」、「仙人就是任性！」

另外，也帶大家看到擁有絕世臉孔的「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby），今年以主演電影《The World to Come》、《Pieces of a Woman》出席威尼斯影展，其中這兩套一黑、一紅的造型獲得網友們大力的讚賞。

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲凡妮莎寇比穿著Valentino 高訂服走上紅毯。（圖／達志影像，以下同）

凡妮莎寇比在《Pieces of a Woman》首映紅毯時選穿Valentino 2020春夏的大紅色高訂服，從正面看來貌似全身包緊緊，但是身材曲線與精緻體態在緊身包覆下一覽無遺，不過轉過身才是重點，背後大挖空設計既性感又優雅。而在另一部入圍電影《The World to Come》紅毯上凡妮莎寇比則是換穿一襲Armani Privé的黑色墊肩西裝搭配直筒西裝褲，綁起唯美公主頭，宣洩的卻是「特務」般的強大氣場，直勾勾的眼神把粉絲們都電翻：「女神超殺的」、「殺爆全場」、「又帥又正」、「冷艷女特務。」

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲第77屆威尼斯影展，蒂妲溫斯頓、凡妮莎寇比。（圖／達志影像）

▲凡妮莎寇比俐落黑褲裝宛如「女特務」，氣場爆棚。（圖／達志影像）

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關鍵字：

蒂妲史雲頓, Tilda Swinton, 古一, 凡妮莎寇比, Vanessa Kirby, 白寡婦, 威尼斯影展, 第77屆威尼斯影展
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