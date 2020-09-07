女神潤娥拿下美妝大牌代言　「電眼捲髮」整個轉大人

▲潤娥最新代言照，展現強大氣場。（圖／翻攝自IG/yoona__lim、esteelauderkr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星代言保養品，除了比人氣也比帶貨力，日前南韓雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）官方IG預告最新代言人剪影，引起大家關注。今（9/7）正式宣布潤娥為品牌最佳繆斯，預計即將掀起一波搶購熱潮

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 上午 5:17 張貼

今年30歲的潤娥，一向以清新形象和好膚質著稱，自2009年起擔任韓系美妝innisfree代言，直到今年8月才卸下代言身分，11年來憑她的人氣和粉絲凝聚力，帶動不少產品熱賣，可說是最佳帶貨女王。

在 Instagram 查看這則貼文 에스티 로더 공식 인스타그램（@esteelauderkr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 下午 7:30 張貼

潤娥結束上一個代言，南韓雅詩蘭黛即相中潤娥的形象與高人氣，邀請她成為品牌最新代言人。官方照片釋出，穿著寶藍色交叉緞面禮服的她，搭配著一頭旁分波浪捲髮，清新中又帶著一絲性感，十足女神氣場。

乾性肌膚的潤娥曾分享，平常最重視保濕，有時候一忙起來肌膚狀態變差，她就會選擇潤澤度的保養品，緊急救援乾燥、脫皮，有時更會用薄膚的方式，為隔天肌膚打好基底。因工作經常搭配往返各地，她隨身也會帶著保濕噴霧和面膜，不浪費每個可以保養的機會。

在 Instagram 查看這則貼文 @yangmimimi912 分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 11:19 張貼

大陸一線女星楊冪，多年來和雅詩蘭黛合作愉快，去年更躍升為全球代言人，現在潤娥也加入品牌大家庭，期待未來雙美有機會合作，能擦出更多美麗火花。

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