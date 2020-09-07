fb ig video ETtoday search mobile

女神潤娥拿下美妝大牌代言　「電眼捲髮」整個轉大人

>

▲▼潤娥拿下美妝代言，十足女神氣場 。（圖／翻攝自IG/esteelauderkr、yoona__lim）

▲潤娥最新代言照，展現強大氣場。（圖／翻攝自IG/yoona__lim、esteelauderkr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星代言保養品，除了比人氣也比帶貨力，日前南韓雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）官方IG預告最新代言人剪影，引起大家關注。今（9/7）正式宣布潤娥為品牌最佳繆斯，預計即將掀起一波搶購熱潮

今年30歲的潤娥，一向以清新形象和好膚質著稱，自2009年起擔任韓系美妝innisfree代言，直到今年8月才卸下代言身分，11年來憑她的人氣和粉絲凝聚力，帶動不少產品熱賣，可說是最佳帶貨女王。

潤娥結束上一個代言，南韓雅詩蘭黛即相中潤娥的形象與高人氣，邀請她成為品牌最新代言人。官方照片釋出，穿著寶藍色交叉緞面禮服的她，搭配著一頭旁分波浪捲髮，清新中又帶著一絲性感，十足女神氣場。

乾性肌膚的潤娥曾分享，平常最重視保濕，有時候一忙起來肌膚狀態變差，她就會選擇潤澤度的保養品，緊急救援乾燥、脫皮，有時更會用薄膚的方式，為隔天肌膚打好基底。因工作經常搭配往返各地，她隨身也會帶著保濕噴霧和面膜，不浪費每個可以保養的機會。

大陸一線女星楊冪，多年來和雅詩蘭黛合作愉快，去年更躍升為全球代言人，現在潤娥也加入品牌大家庭，期待未來雙美有機會合作，能擦出更多美麗火花。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

雅詩蘭黛, 美妝, 保養, 小棕瓶, 代言, 潤娥
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

基隆新進榜美食TOP10！芋泥球、剉冰必吃　還有甜點咖啡廳可以去

基隆新進榜美食TOP10！芋泥球、剉冰必吃　還有甜點咖啡廳可以去

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

日本「唐吉訶德」正式登台落腳西門町！不必出國也能買爆

譚松韻減肥秘訣揭曉！貪吃嘴也能靠5招瘦出錐子臉

譚松韻減肥秘訣揭曉！貪吃嘴也能靠5招瘦出錐子臉

奧斯塔羅12星座一周運勢0907-0913　天秤拒絕不必要的飯局、摩羯另一半不誠實 周迅罕見「性感黑絲襪」露長腿來勢洶洶！　網酸：瞬間老十歲 對現況不滿卻只會抱怨出生？挖掘自我、確立目標　才能找到改變的勇氣 美容師提點敷面膜千萬別做的6件事　第一點九成的人都做錯 「平價版海洋拉娜」才299元！網友一用就是10條以上　還不快囤貨 明明很精打細算最後卻存不到錢？4個「貪便宜」習慣要戒掉 肌肉流失小心變易胖體質！瘦身做好4件事就能「減脂不減肌」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面