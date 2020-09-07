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SWAROVSKI全球關3000家店、大砍6000名員工！疫情重創業績　台灣回應了

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▲▼ SWAROVSKI 店 。（圖／達志影像／美聯社）

▲SWAROVSKI傳出受疫情影響，將關店、裁員。（圖／達志影像 / 美聯社）

記者林明瑋、陳雅韻 / 台北報導

零售業受到新冠肺炎（COVID-19）波及，災情還沒完，水晶指標的奧地利品牌SWAROVSKI（施華洛世奇），也傳出全球關店3000家、裁員6000名的驚人數字，施華洛世奇台灣公關部對此消息暫無回應，但表示台灣營運未受影響，目前全台31個店舖沒有關閉的計劃。

施華洛世奇幾乎是只要說到水晶就一定會被提及的品牌，1895年由Daniel Swarovski創立，至今仍有約200名家族成員擁有公司股份，今年（2020年）迎接125周年，屹立市場，但8月底卻傳出受到疫情影響，今年預估營業額將比去年的20億歐元（約704.8億元台幣）減少超過百分之30，創傷不小。

▲SWAROVSKI。（圖／翻攝swarovski IG）

▲SWAROVSKI商品多樣，與adidas Originals聯名推出限量款All Star球鞋。（圖／翻攝SWAROVSKI IG）

高層的換血也讓經營有所改變，品牌CEO Robert Buchbauer今年3月上任，認為未來將聚焦在高品質商品、獨特設計，而不是讓施華洛世奇水晶隨處可見，根據外電報導，他直白表示：「將施華洛世奇水晶燙印在一件10歐元的T恤上，並不會增加品牌的獲利力，這甚至是傷害品牌形象的。」

▲SWAROVSKI Giovanna Battaglia Engelbert。（圖／品牌提供）

▲SWAROVSKI。（圖／翻攝swarovski IG）

▲SWAROVSKI今年5月找來Giovanna Battaglia Engelbert，成為品牌有史以來首名創意總監。（圖／品牌提供、翻攝Giovanna Battaglia Engelbert IG）

因此在今年5月，他找來有著KOL、時尚編輯、造型師身份的義大利時尚紅人Giovanna Battaglia Engelbert，成為品牌創立125年來首名創意總監，希望讓商品更統合、更有獨到觀點。

如今傳出關店、裁員危機，對於百年老牌確實是考驗，但也相信只是一個過得去的難關，對台灣粉絲來說，也暫且無須擔心，目前全台31家店鋪都沒有關閉計劃，營運不受影響。

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關鍵字：

SWAROVISKI, Giovanna Battaglia Engelbert, 施華洛世奇, Robert Buchbauer, 裁員
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