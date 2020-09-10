IU包包必備「髮香噴霧」！增加光澤又除異味　夏天用這5款最心機

夏日比起用香水、髮香噴霧更是心機的選擇，香氣比起香水更加輕盈持久、夏日用也不突兀，不僅有護髮功效、讓頭髮更增加光澤柔順，還可以隔絕外在異味，讓髮絲保持整天的清香，完全就是仙女小姐姐應該有的味道，一起看看髮香噴霧推薦、其中這款更是連IU也愛用！

髮香噴霧推薦1：diptyque 感官之水髮香噴霧，30ml／NT$2,000

diptyque的香氛每一款都有不同故事，散發精緻的香氛氛圍，幾款熱門香氣也都有推同款髮香噴霧，感官之水凸顯出清新的柑橘清香，同時帶有新鮮氣息與香料嗅感，非常迷人。

IU最近在影片中公開隨身包包，其中就有這款髮香噴霧！不只噴在頭髮上、IU說她甚至會拿它當作香水使用，女神的髮香原來就是這款～

影片片段中字：

髮香噴霧推薦2：SABON 以色列綠玫瑰髮香噴霧，30ml／NT$1,180

SABON今年8月上市的綠玫瑰髮香噴霧融和清新的花香與柑橘調、尾調白麝香增添性感氣息，迷人而浪漫，另外含有荷荷巴萃取，保護髪絲隔絕環境異味，同時輕柔滋潤、減少髮絲毛躁感，讓頭髮保持柔順清香！如果是頭髮容易毛躁分岔的人，也推薦同系列的免沖洗精華，質地輕盈不黏膩、撫平毛燥髮，淡淡清香非常高雅、瞬間變成精緻女孩。

髮香噴霧推薦3：香奈兒 CHANCE橙光輕舞隔離髮香霧，35ml／NT$1,750

香奈兒的髮香霧擁有CHANCE橙光輕舞淡香水的輕盈花果香氣，漸層綻放葡萄柚與血橙的清新果香、及茉莉細緻的溫柔女人味，最後以獨特的西洋杉、鳶尾花香氛留下優雅的餘韻，絕對是必收的夢幻逸品。

髮香噴霧推薦4：SACHAJUAN 防護髮香噴霧，50ml／NT$2,000

來自瑞典的超專業時尚髮品SACHAJUAN，這款髮香噴霧不只有清新的香氣、還有抗異味的效果，吃完燒烤的油煙味也可以避免附著於頭髮上！另外也可以幫助髮絲保濕、亮澤、防靜電並抗紫外線，去海邊曝曬也不用擔心傷害髮質。

髮香噴霧推薦5：rahua 順髮香凝膏，17ml／NT$1,100

針對受損髮也推薦一款髮香產品，rahua這款順髮香凝膏以滋潤的膏狀質地，含多種輕盈的滋潤油成分，修護乾燥受損髮尾、撫平毛燥髮絲，也可以在吹整造型前使用，防止熱風傷害、使頭髮柔順有光澤，搭配淡淡的高雅清香，頭髮更有女神氣息。

最後提醒一下，很多人都會直接將香水噴在頭髮上，但髮型師解釋香水中的酒精是會傷害髮質的，且持香效果也沒有髮香噴霧高，建議還是以髮香噴霧為主比較好喔！

文／美人圈 圖／翻攝自rahua、SABON、IG@sachajuan、@myshowroom.market、@summer.beavers、YT@EDAM Entertainment、@ourU hk

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