譚松韻顯嫩關鍵在「唇色」！疊擦顯少女感　5支珊瑚橘同款推薦

《以家人之名》持續熱播，飾演女主角李尖尖的譚松韻也成為超級話題王！戲上可愛又霸氣惹兩位哥哥疼；戲下活力俏皮，連秦嵐都忍不住稱讚是難得一見的純粹女孩。

想變身人見人愛的美少女，穿搭可愛妝容更是要減齡顯嫩！

特別是唇妝鮮嫩之餘還要嬌羞又顯白，才能自然散發出爆棚少女感。

譚松韻的化妝師范姿文悦解釋，其實譚松韻大多數的唇妝都是靠疊色來增加層次感的，先用薄橘色打底、再用番茄色或西釉色做漸層，就是最閃閃動人的少女唇妝。

沒有化妝師的巧手沒關係，編輯這回也帶來幾款譚松韻相似色唇膏推薦，來一次到位、複製出少女系唇妝唷！

譚松韻唇膏1：NARS 絲絨迷霧唇筆 #TAKE ME HOME，NT$950

NARS唇筆怎麼能在唇膏控的化妝包中缺席呢！質地滑順且一筆顯色，單擦疊擦都好看，不會卡在情深深的唇紋中，同時呈現絲絨般的霧面感。超熱賣的#TAKE ME HOME，是在玫瑰紅中調和上幾分暖奶茶感，雙唇瞬間變得嬌嫩香甜，是直男毫無抵抗力的最強撒嬌色！

譚松韻唇膏2：YSL 初吻茶奶昔奢華緞面唇膏 #139雪融玫瑰茶奶昔，NT$1300

溫柔奶茶系唇膏是今年大勢！YSL更專為亞洲膚色特調「初吻茶奶昔」系列，讓白皙、黃肌女生都好駕馭，輕鬆找到專屬自己的命定溫柔唇色。方管#139顏色調和的十分微妙，是帶著土棕紅感的橘調奶茶色。淺色唇較能擦出奶茶的感覺；深唇人則土調感較清晰，但整體上質地非常滋潤與顯色，會越擦越上癮。

譚松韻唇膏3：CHANEL 透亮光感唇膏 #56MOMENT，NT$1280

看看這水潤剔透的唇～嫩到出水讓人想親呀！鏡面般的水亮效果、柔滑舒適的配方，輕輕一抹就是性感彈嫩的果凍唇。而譚松韻相似色#56MOMENT，是妥妥的焦糖奶茶色。顏色通透、素顏薄擦是剛剛好的添氣色；厚塗奶咖感多幾分，顯白又溫柔。

譚松韻唇膏4：Giorgio Armani 奢華訂製鏡光水唇釉 #503濃色玫瑰，NT$1350

登場就造成轟動的GA水唇釉，嶄新的「鏡面妝效」不同於原先黑管的琉璃光質地，更晶瑩剔透、更囂張水亮。#503是帶些煙燻質感的玫瑰色，超顯白又氣質，薄擦透亮厚擦濃郁飽滿，怎麼塗都美到令人屏息！

譚松韻唇膏5：TOMFORD 設計師絲絨霧光唇膏#24 MAROCAIN摩洛哥，NT$1800

想畫出又A又颯的C位少女唇妝，必試TF設計師唇膏！黑金細管系列添加三大頂級保養油成份，顏色柔潤且服貼，並呈現隱約高級的絨霧光感。#24摩洛哥是秋冬必備的橘調土棕色，不挑膚色顯白有氣勢外，妝感更是質感爆棚、會越看越陶醉喜歡。

譚松韻唇膏6：紀梵希 禁忌之吻漆光唇膏 #08 Orange Magnetique，¥.3653（約NT$1020）

紀梵希唇膏更像是夢幻逸品！方管、小皮革搭配上黑絲帶，讓唇膏拿在手上是十足份量與質感。系列質地水潤，並帶著高級細閃，來回塗抹雙唇會顯得立體飽滿，乾唇人也好駕馭。

#08是很正點陽光的一支橘色，上唇後帶著透透的嫩感，像是喝了一杯橘子汽水，顯朝氣活力，特別適合白皮膚女孩選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 mana（@hs_mam107）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 下午 8:04 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠谭松韵seven、＠范姿文悦、Giorgio Armani、TOMFORD、CHANEL、YSL、小紅書＠甜奶盖、＠Seventeen不叫十七、＠雪芽雪芽脑袋发芽、＠dsijiaaaaNARS

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