迪士尼「萬聖節」扮鬼賣萌！拎幽靈奇奇蒂蒂、南瓜唐老鴨去討糖

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、sanrio.co.jp

才剛進入九月，日本迪士尼就推出了今年的「萬聖節系列」商品，米奇、米妮變身成吸血鬼、魔女，奇奇蒂蒂扮鬼賣萌、唐老鴨換上南瓜裝，全員可愛度大增，每樣商品都充滿濃濃節日氣息，讓人想通通收藏，雖然還要一陣子，已經開始期待萬聖節的到來。

#娃娃系列

「萬聖節系列」有推出兩款玩偶娃娃，分別是換上萬聖節裝扮的米奇、米妮。米奇披上紫色披風，搭配蝙蝠蝴蝶結，變成一隻吸血鬼，米妮頭戴魔法帽、手拿掃帚，化身可愛小魔女。

▲玩偶娃娃售價3,850日圓（約台幣1,063元）。



另一款是「奇奇蒂蒂幽靈手偶」，奇奇、蒂蒂外層穿了可穿脫的白色幽靈裝萌度加倍，玩偶本身可以套在手上之外，肚子還設計成束口袋，裡面裝了奇奇蒂蒂餅乾，吃完能拿來裝各種小雜物，實在是太Q啦！

▲奇奇蒂蒂幽靈手偶售價1,650日圓（約台幣455元）。



另一款附餅乾的玩偶是唐老鴨造型，配合萬聖節，他頭頂著綠葉、換上圓圓南瓜裝，南瓜後面的拉鍊打開，就藏有小餅乾，雙手部份連在一起做成提袋，超適合拎去玩「不給糖就搗蛋」。

▲唐老鴨南瓜娃娃售價1,980日圓（約台幣546元）。

#杯子系列

「米妮造型杯」做成米妮大頭形狀，頭頂的橘色女巫帽是蓋子，杯子握把部分看起來像隻手，但細看其實是個白色幽靈，超級可愛，杯子放著不用也像個擺飾，萬聖節有它最應景。

▲「米妮造型杯」售價2,860日圓（約台幣790元）。



另外還推出一系列「迪士尼反派馬克杯」，有《白雪公主》的壞皇后、《睡美人》的黑魔女、《小美人魚》的烏蘇拉和《阿拉丁》的賈方四款，杯子上的圖案誇張、搞笑，配上像「明明可以用E-mail解決」、「午餐在公司冰箱裡消失」…之類的有趣文字，變成梗圖系列，超適合厭世上班族用。

▲迪士尼反派馬克杯售價1,760日圓（約台幣486元）。



除了迪士尼，日本的三麗鷗也在9月9日推出「萬聖節系列」，Hello Kitty與其他眾多角色換上橘色南瓜裝和紫色蝙蝠裝，做成玩偶吊飾。還有穿上幽靈裝的布丁狗、大耳狗，以及貓咪裝Kitty、美樂蒂、酷洛米，還有角色們結合南瓜形狀的「南瓜餅乾盒」，擺在家中超有過節氣氛。

▲玩偶吊飾售價1,980日圓（約台幣546元）。

▲娃娃系列一隻售價660日圓（約台幣182元）、南瓜餅乾盒售價528日圓（約台幣145元）。



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