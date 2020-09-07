【奧斯塔羅】情緒來臨時，我該如何面對？

情緒有時真是挺煩人的東西

但面對情緒的存在

你又是如何面對情緒的呢？

今天就和奧斯老師一起來看看

我該如何面對情緒呢？

＜＜直覺選一張牌＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師相信你在面對情緒時，都會顯得焦躁且不安許多，畢竟這樣的牌組多半代表的是焦躁及憂慮！所以每當情緒來臨的時候你好像都沒辦法經過妥善的解決，大多時候你選擇的就是「讓時間帶走一切」，你會逼自己不要過於思考這件事情或是因為情緒而擾亂了自己的生活。但奧斯老師要說這樣的處理方式其實不是太好的狀況，畢竟漠視跟不在意是兩碼子事，所以奧斯老師還是會建議適時的面對情緒，尋找情緒的根源在哪邊？問題又是怎麼出現的？然後處理它放下它，不然只是過了時間卻不是過了事件唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你在面對情緒時就顯得理性許多了，畢竟這樣的牌組多半代表的是合作與解決！所以向來你就不是那種讓時間帶走一切的人，在情緒來臨的時後當然你會有情緒或是脾氣上的起伏，但在情緒過了之後，你會審慎的思考原因或是好好了解自己怎麼會有這樣的狀態。而可愛的是，如果你在思考過後，發現問題是出現在自己的身上或是自己個性方面出了問題，你就會開始逐漸解決這樣的情況，但要是這樣的情緒是來自周遭環境，問題不是出在你身上，那你在情緒過後，就也懶得理這麼多了，大不了以後情緒來了再面對一次就好了唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師就說你們真的就是樂天派一族，這樣的牌組多半代表的是天真與向前邁進！所以說真的，你不是那種容易受到情緒影響生活的人或是因為情緒來臨你就好像要天崩地裂的感到著急或過度焦慮。對你來說情緒的起伏是件再正常不過的事情了，所以情緒的存在對你好像不曾受到它的影響，當然對你來說，有時候你不是天生樂天派，只是因為你知道過度的放大情緒或是太過思考這些情緒與事情，你也有可能會深陷其中而走不出來。所以當情緒來臨時，冷冷地看待或是假裝沒這件事，反而對你來說還是最好的方式唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說面對情緒或是問題時，你的解決方式就比較特別，這樣的牌組多半代表的是朋友與聚會！所以不難發現你在面對情緒時，你會習慣和姊妹或是兄弟，好好傾訴一番。大不了就是朋友大家約一約出來喝一杯或是一起罵一罵，那你的心理或是情緒就會好上許多，只是特別的是，面對情緒你的處理方式會讓自己好上不少，偶爾若事情或問題太過嚴重，朋友聚會完你還是會有點陷在裡頭，你還是會留點時間讓自己處理一下情緒或是思考一下狀況跟如何解決，接著你就會調適下自己囉！

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