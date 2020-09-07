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小紅書、Dcard推爆的「神級拋光蜜粉」升級版來了！不卡紋連乾肌都愛

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▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲小紅書、Dcard網友都狂推的Bobbi Brown羽柔蜜粉系列升級，還推出全新色號。（圖／記者張毓容攝、影／記者王蓁蓁攝）

記者張毓容／台北報導

在小紅書上萬人種草、Dcard網友狂推的「磨皮拋光神器」Bobbi Brown羽柔蜜粉餅，今年9月連同同系列蜜粉全面升級，粉質細緻度再提升，就連眼下細紋都能完美定美不卡紋，且還將新增全新色選共多達5色，堪稱市面上色號最齊全的蜜粉。此外，還有獨特三角立體切面的全新底妝刷，是連鼻翼、眼下、嘴角等細節都能完美上妝的零死角底妝刷，就連化妝新手都能駕馭，追求完美底妝的人快來了解！

▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Bobbi Brown 羽柔蜜粉餅-升級版，10g，NT$1,600。 （圖／品牌提供）

雖然底妝最後一步加上蜜粉可以讓妝感更細緻，還有柔焦美肌效果，但大多數蜜粉強調控油定妝效果，讓許多乾皮人想用不敢用，就怕一用卡粉乾裂顯細紋，也因此粉質細緻輕盈，可長效持妝但又有保濕效果的Bobbi Brown羽柔蜜粉餅在網上擁有超多好評、被狂推。

▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲羽柔蜜粉餅粉質細緻又帶有保濕潤度，乾肌使用也不卡紋。（圖／記者張毓容攝）

今年9月推出的全新升級版從粉質、成分到包裝都更提升，帶著保濕潤感的細緻粉末可抑制油脂提升持妝效果，同時柔霧粗大毛孔和表情紋路，連眼下細紋、法令紋都不乾卡不顯紋，就像自帶磨皮拋光美肌濾鏡。

▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Bobbi Brown 羽柔蜜粉-升級版，9g，NT$1,600。 （圖／品牌提供）

在定妝上如果是鬆粉愛用者，則可選擇這次升級版的羽柔蜜粉，附有粉孔開關閥，不用擔心粉末亂飛弄髒盒蓋或浪費。

▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲羽柔蜜粉和蜜粉餅將於11月推出全新色號#柔象牙白。

此外，羽柔蜜粉和蜜粉餅都將11月推出全新色號#柔象牙白，讓色選來到3款及5款，不論何種膚色每個人都能挑到最適合自己的專用色號。

▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 小紅書推爆「神級拋光蜜粉」升級版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Bobbi Brown 三角立體底妝刷，NT$1,750。 （圖／記者張毓容攝）

而原先就以零技巧也能輕鬆刷出彩妝師級無瑕底妝聞名的「無瑕底妝刷」，也多了全新姊妹款「三角立體底妝刷」，有著別於一般底妝刷平直切面的獨特立體三角切面，可大面積一掃快速上妝，也能針對鼻翼、眼下、嘴角等細節處細細處理毛孔、暗沈或泛紅等瑕疵，且刷毛密度扎實但觸感鬆軟，刷在臉上猶如舒芙蕾般Q彈舒適，一支就能搞定拋光打底、細節修飾，堪稱360度無死角的萬用底妝刷，就算新手都能輕鬆刷出完美底妝。

►►►人氣好評蜜粉新品還有這些！

▲▼今夏必收神仙蜜粉！定妝提亮去油頭。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

RMK 江戶櫻透光蜜采餅，#02，7.6g，NT$1,850。

蘊含球形與板狀2種不同的粉粒子，融於肌膚般輕柔服貼展現細緻的肌理，紫丁香粉紅色調粉體中帶有細緻珠光，抑制油光的同時，更能微微增添淡柔血色感和光澤度。

▲▼今夏必收神仙蜜粉！定妝提亮去油頭。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

LAURA MERCIER  煥顏透明蜜粉，#蜜糖色，29g，NT$1,500。

「底妝專家」LAURA MERCIER擁有多款高人氣好評底妝產品，其中許多彩妝師、美妝部落客都愛用的熱賣神品「煥顏透明蜜粉」，推出全新蜜糖新色#Honey，以低調蜜桃底色帶出溫暖、自然紅潤的光澤，為肌膚帶來好氣色。

▲▼今夏必收神仙蜜粉！定妝提亮去油頭。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

Elegance 極緻歡顏5D蜜粉餅（30週年施華洛世奇水鑽粉盒限定版），8.8g，NT$3,300。

純手工打造的Elegance 5D蜜粉餅自上市以來，一直備受喜愛、人氣不減，可增加妝容持久度，更能帶來長效持久的透明感與細緻的肌膚紋理。今年為慶祝上市30週年，特別與施華洛世奇合作，以奢華燦亮的「施華洛世奇水鑽」妝點外盒推出限定版。

▲▼今夏必收神仙蜜粉！定妝提亮去油頭。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

ETUDE HOUSE 零孔慌持久控油蜜粉，5g，NT$300。

可快速達到半透明的無油粉末，可吸收肌膚多餘油脂與汗水，強化整體肌膚明亮度，但不顯粉感與肌膚紋理，除了使用在臉部肌膚外，也可用在唇部定妝或用於髮絲吸附油脂。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, Bobbi Brown, 底妝, 蜜粉, 蜜粉餅, 底妝刷, 刷具, 粉底刷
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