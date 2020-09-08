【奧斯塔羅】你是個容易錯過幸福的人嗎？

戀愛中的那種幸福感甜蜜感

誰不嚮往呢？

但你是個桃花絕緣體

還是你根本就是容易錯過而已呢？

今天就和奧斯老師一起來看看

你是個容易錯過幸福的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你好像還滿容易錯過幸福的，畢竟這樣的牌組多半代表的是朋友以及友情！所以你在面對追求者或是面對情感時，好像容易把對方錯當朋友而已，除非是朋友點醒你或是對方展開猛烈的追求，要不大多時候你就容易把對方當作是朋友間的互動囉。當然奧斯老師要說，有一部分的原因你好像覺得跟朋友談感情怪怪的，要從好朋友突然變成情侶對象，你的內心好像有點覺得怪怪的，有時也會擔心，如果到時分手了或是分開後會不會影響交友圈的關係或是和這對象朋友間的關係囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你對於情感的敏銳度好像就沒有很高，畢竟這樣的牌組多半代表的是目標與一板一眼！所以看的出來你好像對於只要是界定於朋友關係或是單純同事關係，你好像就不會對於對方有情感上的想法，或是想到對方可能跟你有機會變成戀人。對於情感這檔事你好像就覺得不會發生在這些對象身上，所以該說你後知後覺嗎？還是說你不解風情？奧斯老師會說其實你只是對於朋友關係、同事關係的界定較明顯而已，眼裡也就只有該做什麼就做什麼，不太會對於往來對象有超出朋友同事間的想法囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你對於情感的敏銳度很像就挺高了，因為這樣的牌組多半代表的是情感交換以及曖昧互動！你對於朋友的關係跟情侶關係的的想法好像挺強勢的，只要對方有點怪怪的或是過度關心你的生活，甚至跟你有情侶之間的舉止互動，你就會比較敏銳的察覺到怪怪的。當然要是對這對象沒有太大的興趣你就會踩硬朋友之間的界線，但倘若你要是也覺得對方還不錯的話，你就會開始抓著朋友或姊妹詢問對方的舉動是為什麼？開始嘗試了解對方的舉動是不是有其他的想法或是不是喜歡你囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你的情感敏銳度好像就比較正常了，畢竟這組牌多半代表的是供需狀態以及主動積極！所以可以看的出來你不會是那種過度解讀對方動作的人，在沒有太誇張的舉止前，其實你都會把對方當作一般朋友或是好朋友的關係看待。除非是對方太過積極或是侵略性較強，你就會開始覺得對方動作是不是有帶著感情，你也不會立刻太過張揚或是一起抓著朋友詢問對方是不是喜歡你，只有當你確定對方是不是喜歡你時，你才會開始詢問朋友意見以及開始觀察對方囉！

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