從「月亮星座」找出給你安全感的真愛類型

在最一開始時，我們是透過上升和太陽去認識一個人，但要真的認識一個人的私下或隱藏面，要去看見他的月亮星座在哪，月亮是關於內心的不安，也代表著安全感的來源，有時我們也會以月亮來看自己的真愛類型。

首先妳要先查詢好妳自己或對方的月亮在哪個星座，或月亮星座在哪個宮位，然後就可以開始閱讀下面的解說囉！

月亮在牡羊座

忙碌掩飾內在匱乏

月亮在牡羊的妳，當愈是不安，就會用愈急躁的生活步調來掩飾內在焦慮，例如吃很多的食物，大量的運動，或把工作安排到爆炸，這些行為的背後，可能代表著妳害怕自己成長過於緩慢，被他人取代，需要被肯定的慾望延伸成不加以思考、沒計畫的衝動；但當妳願意把強烈的行動力，化為持之以恆的習慣，就會懂得放慢腳步，並面對改變時，如何有計劃地前進。

月亮在金牛座

不輕易承諾感情但卻看得很重

月亮金牛的人，是不喜歡太多變動的，對於看得到、摸得到、實質的物質層面，才能感到有保障與安心，對感情也是如此，也因此不輕易許下承諾，一旦確定就很難更改，妳很懂得使用緩慢和穩定的方式前進，但也因此在需要改變時較希望別人改變，自己不用改變，而讓人感到固執或懶惰，當妳願意跨出生命的框架，在需要前進時，自發性的提升，才能化解內在隱藏的不安。

月亮在雙子座

溝通內在想法，別輕易許下承諾

月亮在雙子的人，擁有敏捷的反應、機靈的變通能力，妳懂得透過語言或文字表達許多事情，卻很難講出內心真實想法，因反應太過快速，而也容易只溝通到一個表面，就又跳到下個話題，妳喜歡大量的訊息、新鮮有趣的事，這是因為內心怕跟不上新資訊，討厭自己像個傻瓜而感到不安，但另一個面向，也容易喜新厭舊，因此別在衝動時輕易許下承諾，不然容易造成人際上不必要的誤會與傷害。

月亮在巨蟹座

過度敏感需學習整理自己情緒

月亮在巨蟹的人，有著情緒非常敏感的特質，但也因為會過度敏感，而渴望得到別人的安撫，而忽略自己學習如何整理情緒的重要性，另一個面向是，月亮巨蟹的人擁有高度的敏銳和直覺力，當月亮巨蟹人願意透過對自己的情緒負責的能力提升，這樣的敏銳度，就開始展現出來，並能察覺到一般人感受不到的情況。

月亮在獅子座

放下自尊才不會自我膨脹

月亮獅子的人，妳天生擁有聚焦的魅力，熱情是妳獨一無二的特質，但月亮獅子的人也容易把自尊看得過重，而無法認清自己的錯誤，妳有時太在意別人有沒有把妳當一回事，而陷入在自我中心的想法中：但當妳懂得累積信心，不為得到他人掌聲去做事、或把不別人當崇拜角色的平衡相處時，就能找回內在的領袖特質。

月亮在處女座

離開挑剔才能擺脫不安

月亮在處女的人，很懂得處理細節，可以發明自己的一套系統，把事情做得井然有序，但大部分的星座是無法贏過處女這些追求卓越的完美標準，處女也因此容易挑剔和批判，但妳也非常喜歡幫人完成許多細節事務，與幫助他人，但要記得這是妳才做得出來的，妳無法要求別人跟你相同，因為每個人的強項都不一樣，是無法比較的，放下這樣的執著，才能讓妳內心感到放鬆，或是與伴侶好好相處。

月亮在天秤座

維持和諧假象讓自己更多焦慮

月亮天秤可是比太陽在天秤的人更重視優雅的展現和與人之間和諧的關係，但過與不及，當太強調這些時，妳就容易感到一直在取悅別人，但內心極度不舒服，卻無法說出口，當壓抑太久情緒爆炸時，因已事過境遷，而難得到他人理解，尤其在伴侶關係中的相處更是重視，因此妳願意拿掉所謂的形象包裝時，才能慢慢重新建立內在的安全感。

月亮在天蠍座

放下控制才能感受到自由

月亮在天蠍的人不喜歡被控制，但控制欲卻非常強烈，心理層面較年輕些的月亮天蠍會用性的方式，來表達自己對愛的炙熱和需要，但用這樣的方式很難真正滿足，一個成熟的月亮天蠍，會以極大的包容和耐心，來建立關係，雖然知道信任是生命很重要的課題，但會因為愛，而選擇放下執著點，內在極度的不安也得以轉化。

月亮在射手座

追求理想生活卻忽略生活重要的細節

只要跟月亮射手相處過的人，很容易就被妳的幽默大方、充滿歡樂的特質感染，妳重視理想生活的實現，卻容易忽略生活重要的細節，這也是讓妳感到不安的隱藏點，因為外在看起來非常不錯，卻害怕面對生活中需要負責的瑣碎，這也會創造一種想安定卻不敢安定的情況反覆發生，但當妳願意面對這些責任時，妳的理想將會按部就班地成形，而不是又中途放棄。

月亮在摩羯座

別太過嚴肅，才能重視內在需要

月亮在摩羯的人，是很重視自己是否持之以恆地進行事情，妳認為持久的友誼、真誠的感情，才是值得妳在乎，但有時你會過於嚴肅看待事情，用一種較堅硬的方式，來表達內心的脆弱，放下內心妳要控制的形象，會輕鬆許多，也讓自己更有心思在一直堅持的事情上前進。

月亮在水瓶座

保持獨立但願意擁有親密

月亮在水瓶的人，屬於冷色調的特質，妳喜歡與人保持一個距離，不喜歡和他人一樣的思考邏輯，這樣奇特的方式讓你保有一種安全感，但月亮水瓶也需要表現出自己理性但很願意關心他人的面向，不然容易被以為是個自私不顧他人感受的人，但因為不善於表達太多，因此找一個喜歡表達情感的情人，會是很互補的。

月亮在雙魚座

懂得設底線才能感到自在

月亮在雙魚的人天生有強烈的同情或同理心，妳擁有悲天憫人的特質，但要懂得為自己設底線，而不是一昧的付出到自己無法負荷，妳的想像力是非常有創意的，如何運用這份創意在具體的實現上，而不是淪為空想，也能讓妳開始建立內在的自信和安全感。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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