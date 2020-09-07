羅密歐與茱麗葉登月了　隨腕錶月相盈虧互望

▲Zenith ELITE茱麗葉女錶限量145腕錶，318,100元。（圖／Zenith提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）與古巴精品雪茄品牌羅密歐與茱麗葉（ROMERO Y JULIETA）合作，為其145周年發行各限量145只的男、女錶款，巧妙將6時位置的2個銀色月亮上，鐫刻羅密歐與茱麗葉的頭像，隨著月相變化，生動描繪這對愛侶在夜幕下對愛情的永恆追逐。

▲兩個銀色月亮鐫刻羅密歐與茱麗葉頭像，透過運行變化描繪他們在星空下對愛情的永恆追逐。

ZENITH打造錶徑40.5mm的Elite羅密歐男錶與36mm的茱麗葉女錶，分別採用午夜藍與寶石紅色面盤，均飾以太陽放射紋，並印有ROMERO Y JULIETA雪茄品牌標誌；而視覺焦點落在新穎的月相顯示設計，特別將雪茄盒上羅密歐與茱麗葉的頭像呈現於月亮上，隨著每日月相變化轉出星星或這對戀人的圖案，增添賞玩樂趣。

▲Zenith ELITE羅密歐男錶，253,900元。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也曾以羅密歐與茱麗葉為主角設計珠寶，而浪漫的愛情相會則在Midnight Pont des Amoureux腕錶上演，今年首度推出錶徑42mm的男錶款式，於墨彩琺瑯面盤上展現巴黎夜色，白K金拱橋上則有一對金雕戀人，每1小時各會前進1步，於正午或午夜都會重逢，若隨時想欣賞戀人相遇畫面，只需按下按鈕即可重現深情互吻的一幕。

▲梵克雅寶Midnight Pont des Amoureux腕錶，3,400,000元。