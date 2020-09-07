宋慧喬低胸洋裝炸出深溝　激似高中生美貌讓她喊不公平

韓劇女王宋慧喬近日擔任韓國品牌 SUECOMMA BONNIE 的模特兒，進行了一系列的鞋履拍攝。離婚後的宋慧喬雖然沒有推出任何影劇的作品，但卻仍接下許多廣告的拍攝，而每一次推出的造型都帶給粉絲們超多的驚喜，讓人摸不透喬妹到底有什麼造型是無法駕馭的！在這次為鞋履品牌拍攝的最新形象照中，宋慧喬大露性感長腿，而丸子頭厚劉海的髮型更是讓粉絲們驚呆表示：超像高中生！

這次的拍攝作品中，SUECOMMA BONNIE 選擇了擁有一雙傲人白皙大長腿的宋慧喬擔任模特兒，只見作品中任何配件搭在喬妹身上都超級適合，也難怪她能夠接下不少的拍攝和代言！

除了鞋子，喬妹這次的髮型反而搶走了這系列拍攝的焦點。綁著青春丸子頭配上短瀏海的宋慧喬，完全看不出來其實她即將要邁入 39 歲了！這次清爽盤髮的造型配上她的大眼睛，讓網友都紛紛表示看起來超像高中生的啦！甚至連她的演員好友朴帥眉都跑來留言說：「不公平！」

在 Instagram 查看這則貼文 박솔미 ˢᴼᴸᴹᴵ ᴾᴬᴿᴷ（@park_solmi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 上午 5:59 張貼

除了超減齡的造型之外，喬妹在這次的拍攝中更小露性感，微微秀出她的事業線， 同時駕馭青春以及性感成熟兩種風格，只能說喬妹你真的太厲害啦！

宋慧喬自從和宋仲基離婚之後，已經有許久沒有帶著作品回歸了，粉絲們等的越來越著急啦！但是聽說喬妹有收到了一些作品的邀約，現在她正在選擇適合的角色，應該很快就會有好消息傳出囉！（等你回來喔～）

現在就來看看宋慧喬這次拍攝形象照的幕後花絮，38 歲這個狀態實在美到我也要喊不公平啊！

在 Instagram 查看這則貼文 SUECOMMA BONNIE 슈콤마보니（@suecommabonnie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 下午 10:00 張貼

文／柯夢波丹 圖Instagram@suecommabonnie、SUECOMMA BONNIE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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