「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形　亮黃、灰藍新花色萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自qualia-45.jp、stasto.co.jp

日本扭蛋公司Qualia先前推出的「貓咪舉物扭蛋」大受歡迎，獨特的舉手、扭腰姿勢超逗趣，被很多網友們拿來疊羅漢、擺出金字塔、抬棺舞等搞笑隊形。現在有機會讓你的貓貓隊伍更壯大，因為「貓咪舉物扭蛋」即將推出第二彈啦！新版將用更可愛的花色擄獲貓奴們的心。

在 Instagram 查看這則貼文 Qualia（@qualia45）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 上午 3:23 張貼

讓我們先來回顧可愛的「貓咪舉物扭蛋」，這系列是想設計來放鉛筆等文具小物，所以貓咪們才擺出雙手舉高、扭腰歪屁股的姿勢，但因為這動作很逗趣，看起來就像在跳奇特的舞步，所以網友就把它們集結起來，擺出各式各樣獵奇、搞怪的陣形。

在 Instagram 查看這則貼文 @wrkw2 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 上午 12:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 儀武頼人（@yorito1107）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 上午 4:36 張貼

現在Qualia預計在12月推出「貓咪舉物扭蛋」第二彈，可以蒐集新款造型，讓你的貓咪大軍增添新成員。這次將推出五種新花色，分別是有條紋的美國短毛貓、黑臉暹羅貓、亮黃色的孟加拉貓、橘色阿比西尼亞貓以及灰藍色的俄羅斯藍貓，新花色更鮮豔可愛，有了它們加入隊伍，萌度絕對大升級。這系列扭蛋一顆售價300日圓（約台幣83元）。

喜歡收集可愛扭蛋的話，日本玩具公司STAND STONES則是推出一系列萌翻的「迷菓柴犬饅頭」扭蛋，這系列是與專門把動物做成甜點形狀的「貝貓商事」合作，將柴柴們變成圓圓的饅頭造型，有溫泉饅頭、黃褐色、黑色、赤色四款，以及兩款日式甜點「水饅頭」造型，每一隻都Q爆。這系列扭蛋一顆200日圓（約台幣55元），預計12月上旬開賣。

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