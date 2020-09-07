王淨、曾敬驊情侶裝合體曝「每天都聊天」　勾肩、摟腰好感情藏不住

▲王淨、曾敬驊於GAP秋冬新品發表會上合體亮相，特別為客製化專屬訂製活動親自設計布章、電繡圖案。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

新生代演員王淨、曾敬驊在電影《返校》中扮演「學姐學弟」，今（7日）再度於GAP秋冬新品發表會上合體，穿上LOGO情侶裝現場搭肩、摟腰，好交情藏不住，王淨還透露：「我們一天沒講到話就怪怪的耶！」這次兩人擔任GAP品牌好友，親自設計了兩款超可愛的布章、電繡圖案，粉絲們也能透過專屬訂製服務擁有王淨、曾敬驊設計款。

▲王淨、曾敬驊於GAP秋冬新品發表會再度合體。（圖／品牌提供，以下同）



王淨與曾敬驊日前才被拍到與友人們一同吃韓式燒肉，今日被問及兩人私下交情，王淨完全不避諱表示兩人感情非常好：「我們一天沒講到話就怪怪的耶！」私下經常見面、通電話，曾敬驊也透露最近常覺得有壓力就會打給「學姐」談心，但是也澄清彼此之間沒有愛情的成分。

新生代男神曾敬驊主演電影《刻在你心底的名字》即將在本月30日上映，身為好友兼演藝圈新生代女神的王淨當然早已搶先觀賞過，王淨讚嘆：「看到一個完全不一樣的曾敬驊，平常憨憨的、呆呆的，但是在螢幕前讓我彷彿又再愛上一次學弟！」而關於曾敬驊在電影中一些大尺度裸露畫面，被問及是否也會感到臉紅心跳，王淨大方坦白：「當然啊！男體欸！」讓曾敬驊在一旁好害羞。

▲王淨、曾敬驊親自設計布章、電繡圖案。（圖／品牌提供）



王淨、曾敬驊本次擔任GAP品牌好友，為GAP的客製化電繡、布章燙印訂製服務親自操刀設計了兩款可愛圖案，王淨首先畫上愛犬「勘吉KANJI」作為布章圖案，加上繽紛的星星、愛心，「因為我覺得牠值得這個世界上所有最可愛的東西。」另外，電繡圖案則以童趣線條感描繪出可愛女孩，並寫下GINGLE代表自己，以此提醒自己與大家：「偶爾還是可以做一下小孩子的！」

曾敬驊的布章圖案選擇乾脆為自己繪製一個Q版的肖像，露出大男孩般溫暖的笑容，還原度超高！他也大方分享電繡的「JH13」靈感來源：「JH就是我名字的縮寫，不知道是緣分還是怎麼樣，從小到大座號都是13號，所以我很喜歡13這個數字。」同時也為剛劃下句點的學生階段留下紀念。粉絲們若想要擁有王淨、曾敬驊的設計款，能夠透過門市現場的客製化訂製服務獲得。

▲（上圖）王淨設計款、（下圖）曾敬驊設計款。（圖／品牌提供）



GAP本季秋冬以「Comfortable Together自在我們」為概念主軸，為達到最親膚舒適的穿著感受，特別推出全新的「碳素軟磨」系列，採用最新的三道柔軟工藝科技，首先採用親水性無矽靈柔軟精浸潤，減少布料纖維之間的摩擦，接著利用義大利碳素磨毛技術，讓表面絨毛能如「水蜜桃」一樣細膩均勻，最後再進行精密刷絨處理，為柔軟、溫暖的舒適性推到最上層，今日由王淨、曾敬驊演繹示範，王淨大讚：「舒服到有穿跟沒穿一樣。」、「好像蓋著棉被就出來開記者會。」

▲GAP秋冬新系列女裝、男裝、童裝。（圖／記者王則絲攝）







▲曾敬驊今日身穿GAP秋冬系列LOGO帽T，NT＄1,499。（圖／記者王則絲攝）

▲王淨今日身穿綠色LOGO磨毛衛衣，NT＄999。（圖／品牌提供）



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