黃偉晉愛賴床常遲到　戴SWATCH改壞毛病

▲SWATCH台北101全球唯一嶄新概念店今正式開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

SWATCH台北101全球唯一嶄新概念店今正式開幕，邀歌手黃偉晉出席剪綵，他左右手各戴一黑一白的BIG BOLD系列腕錶，透露自己的性格與錶的選擇頗為相似，在外相當急躁，回家又能沉澱下來，猶如黑與白的綜合體，至於缺點，他大方招認說：「愛遲到！因為太愛賴床了，我家住樹林，要衝台北市的髮廊總會遲15分鐘。」

▲黃偉晉擔任剪綵嘉賓，大秀剛入手的SWATCH Big Bold Spectrum新錶。（圖／Swatch提供，以下同）

▲SWATCH Big Bold Spectrum太陽光譜宇宙黑腕錶（上）3,600元，太陽光譜極光白腕錶3,600元。

為了改善缺點，黃偉晉開始戴錶時時刻刻警惕自己，目前已收藏5只SWATCH，黑與白色錶款是他最百搭的選擇。SWATCH今年主打款Big Bold Spectrum近期正推出2款新配色，分別是白與黑色時標與指針、搭配黑色錶帶的設計。

▲SWATCH台北101嶄新概念店內有攀岩概念的燈牆與塗鴉藝術家傅星翰創作的塗鴉牆。



▲傅星翰設計SWATCH X YOU畫布，供錶迷訂製專屬錶款。



另一亮點是SWATCH酷炫的店內裝潢，從牆面延伸至天花板的立體字母燈裝飾，靈感源自攀岩，而陳列錶款的鐵捲門牆有醒目塗鴉，出自台灣塗鴉藝術家傅星翰之手，他同時為品牌創作SWATCH X YOU畫布，供錶迷訂製專屬錶款。

▲G-SHOCK DW-6900LS-1腕錶（左）3,600元，DW-5600LS-2腕錶3,600元。

流行錶款求新求變，G-SHOCK則為陽剛錶款增添半透明螢光設計，包括歡度25周年的DW-6900系列、熱門指針數位雙顯的GA-110系列與經典5600系列紛紛出現透灰、水藍與霧白色調，面盤點綴著萊姆黃綠或橘紅色調，更活潑搶眼了。

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