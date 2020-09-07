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星巴克7款「文青風提袋」開賣！奶茶水桶包、隨身袋全都千元有找

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▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲星巴克一口氣推出7款全新包袋，最低350元即可入手 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

天氣轉涼，隨身包款也該換新了，連鎖咖啡星巴克此次推出一系列包袋新品，無論是輕巧可提背兩用的「棉布側背隨身袋」、「簡約抽繩水桶包」或者是簡約隨行的「品牌束繩托特包」，以文青極簡風格搭配經典Logo增添收藏價值，且均落在5百元價格左右超好入手，星巴克控手刀衝一波！

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲簡約抽繩水桶包，售價$500 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲休閒背提兩用袋，售價$ 750。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲棉布側背隨身袋，售價$350。（圖／品牌提供）

星巴克線上門市一口氣推出7款全新包袋系列，以實用與高顏值特性打造，豐富日常生活穿搭，像是簡約抽繩水桶包，以時下最夯的奶茶色系搭配可愛水桶抽繩，輕輕一拉即可開袋，中央則點綴了星巴克經典標誌，另一側則有英文Logo簡約且時尚。崇尚多功能用途的粉絲，也可以選擇休閒背提兩用袋，男女皆可駕馭的黑魂色，且內含獨立鞋倉可裝入球鞋，再加上可調式背帶，滿足肩揹、手提雙重需求。

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲品牌束繩托特包，售價$450 。（圖／品牌提供）

另也有品牌束繩托特包，簡約的袋型與配色，內層含鋁膜設計，用束繩拉開大開口方便裝入餐盒，是學生族首選單品。為迎合小包當道的趨勢，輕巧運動包以及棉布收納包等品項，雙面都可以拉開做收納使用提高實用性，櫻花粉的收納包，則有雙色棉布柔軟布面，上手相當療癒，且最低僅350元就能入手，CP值頗高，目前已在星巴克線上門市開賣。

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克 。（圖／品牌提供）

▲（依序）輕巧運動包，售價$420；棉布收納包，售價$320；筆記本套，售價$520。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

星巴克, 咖啡, 包包, 包袋, 手提袋, Starbucks
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