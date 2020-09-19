2020最新11款男香推薦！首款為男生設計的玫瑰香水　連女生都愛上

2020年推出不少全新的男士香水，且都是非常適合夏天的清爽海洋調、果香調等，非常推薦各位男士嘗試一下，除了能幫身上增添迷人的魅力香氣，更為整體的品味加分。

MFK紳士玫瑰

法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian推出了全新香水《L’Homme À la rose紳士玫瑰》，也是市場上首款專為男生設計的玫瑰香，清新淡雅的氣味，就像陽光灑在身上的清爽氣息，連女生都會愛上！

它延續了2014推出的經典香氛《À la rose皇后玫瑰》的精髓，但打破了過去對於玫瑰香水的印象，《紳士玫瑰》為具有花香木質調的淡香精。在剛穿上它的前幾秒，先是新鮮的綠意漫延，之後瞬間迸發出結合葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的香氣，堆砌出一種自然活力的律動。中調是具渲染力的木質與玫瑰香調，再漸漸的以琥珀木質調帶出極具吸引力的誘人香氣。

CLAUS PORTO MUSGO REAL古龍香水

在 Instagram 查看這則貼文 Claus Porto（@clausporto）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 4 日 上午 3:25 張貼

CLAUS PORTO是擁有133年歷史的葡萄牙皇室御用頂級香氛品牌，2020年，DAVID & MAISIE Select首度引進專為紳士打造的MUSGO REAL香氛系列古龍香水，偏東方調香味的獨特香氣，詮釋經典、浪漫、穩重、率直等，不同典型的紳士風雅，為以下四款：

1.CLASSIC SCENT 紳士經典古龍香水

前味以依蘭依蘭、丁香、香根草為香氛旅程序曲，蔚為經典的東方木質調揉合麝香、廣藿香、檀香與尤加利，兀自沈穩迷人，就像讓人想依靠的肩膀、安全感的臂彎，基調在溫潤的琥珀、香草點綴加持下，展現溫暖典雅的紳士品味。

2.SPICED CITRUS 五香柑橘古龍香水

以清新的節奏，譜出一段浪漫戀曲，如微風徐來的佛手柑、檸檬、橙花，開啟嗅覺為首的五感體驗，香氣漸入帶有辛香的薑、肉荳蔻，迷人氣息誘人沈醉其中。

3.ORANGE AMBER 甜橙琥珀古龍香水

是一道爽颯的秋風，由甜橙與香茅賦予明亮氣息，在溫暖和放鬆之間， 由檸檬、佛手柑延續這份清新感受，薰衣草平添幾分浪漫，最終回歸琥珀圓潤，佐麝香、橙花的恬適溫暖，彷彿率直陽光的面容，讓人愉悅放鬆。

4.OAK MOSS 橡木青苔古龍香水

是以鼠尾草為開端的穩重木質調，從清新到沈穩的這段歷程，如同男人的成長蛻變，巧妙更迭的氣息，接續丁香與木質香，展現自信的成熟與睿智，乳香勾勒恢宏意境與大器尺度。

COACH BLUE時尚藍調淡香水

設計靈感啟發於自由的美國公路之旅，調香師Juliette Karagueuzoglou想像著一股帶清新而振奮人心的微風，撫過藍天白雲結合了海洋的沁藍色調衝進了街區，不羈毫無保留得衝進了充滿熱情能量的紐約市區。

因此，香味非常清新又振奮人心，前調由芳香宜人的萊姆結合苦艾油展開，乾淨卻帶有個性；核心香氣由帶有著辛辣感的黑胡椒揉合療癒放鬆的海洋香氣，對比卻又完美融合；後調轉為溫暖的琥珀與雪松。

前調：萊姆、苦艾油

中調：黑胡椒、海洋調

後調：琥珀、雪松

MOSCHINO TOY BOY淡香精

MOSCHINO第一次推出男士香氛TOY BOY淡香精，由鬼才設計師Jeremy Scott親自操刀。兼具現代男性的活力與能量，以及每個男孩心中的那片柔軟。以溫潤的木質調賦予沉靜感，注入一絲柔情的花香氣息，營造既衝突又協調的香味特性，如同獨具一格的瓶身設計，以黑色演繹堅毅的自我形象，卻運用小熊外觀喚醒稚嫩童心，對於性別界線產生朦朧美感，更能率性展現自我，屬於男女皆宜的香氣。

前調：義大利佛手柑、粉紅莓果、欖香脂、印度尼西亞肉豆蔻

中調：青梨、丁香花苞、Orpur玫瑰、紫色亞麻花

後調：喀什米爾麝香、木蘭花、Orpur海地香根草、琥珀、Sylkolide麝香

Kenneth Cole傳承男性淡香水

美國時裝設計師Kenneth Cole推出全新男香「傳承男性淡香水」，是一款清新迷人又不失沉穩的男香，為海洋橡苔調，透過清新的柑橘及鼠尾草開啟新鮮的氣息，皆下來融合穩重的迷迭香與粉紅胡椒帶來豐富的層次感，後味以香根草及雪松的溫暖，為結尾覆蓋一層神秘與自信，鼓勵每一位都會男子勇於追求自己的傳奇。

前味：鼠尾草、柑橘油、肉豆蔻

中味：粉紅胡椒、冷杉、迷迭香

後味：廣藿香、西印度檀香、香根草、雪松

L’OCCITANE 歐舒丹男士系列香氛

L’OCCITANE於1994年首次推出男士刮鬍、臉部保養和香水。2020年全面升級男士全系列，成份不含矽及苯氧乙醇防腐劑，可以安心地使用。其中包含三款男士香氛：

1.風格男士淡香水

靈感來自普羅旺斯的原始氣味，前調是薰衣草混合燃木的胡椒與佛手柑，質樸溫潤引領出豆蔻、肉桂與大茴香的瀟灑雅致中調，最終沉浸在薰草豆、香柏及麝香的木質尾韻中。將紳士神秘優雅的風格，且忠於自我本色的特質，賦予更加穩重迷人的魅力。

2.都會男士淡香水

來自科西嘉島的天然枸櫞，粗糙厚實的果皮富含維他命，蘊藏豐沛活力的香氣。蘊含科西嘉島枸櫞精華油，前調以枸櫞及佛手柑清新柑橘香氣開場，漸漸帶出辛香溫潤的肉豆蔻和藍薑，最後進入雪松、喀什米爾香氣優雅的木質基調，自然流露愉悅氣息，展現令人無法抗拒的陽光魅力。

3.冒險男士淡香水

調和枸櫞柑橘果香以及海洋薄荷清新感的柑橘海洋調，枸櫞、薄荷、粉紅胡椒開啟探索未知領域的精彩旅程，揉合紫羅蘭葉、薑的異國辛香而成和諧香調，陽剛香氣大膽又令人無法抗拒，雪松、麝香與琥珀木的香料木質基調引人遐思，自然流露對萬物充滿好奇的情感。

2020最新男香推薦參考價格

MFK 紳士玫瑰淡香精 70ml，NT$6,980

CLAUS PORTO MUSGO REAL古龍香水100ml，NT$2,580

COACH BLUE時尚藍調淡香水40ML，NT$1,600/60ML，NT$2,200/100ML，NT$2,950

MOSCHINO TOY BOY淡香精30ML，NT$1,450/50ML，NT$2,100/100ML，NT$2,750

Kenneth Cole傳承男性淡香水50ml，NT$1,980/100ML，NT$2,580

L’OCCITANE 歐舒丹男士系列香氛75ml，NT$2,300

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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