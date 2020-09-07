安格斯12星座一周運勢9/7-9/13　金星護持！金天秤戀愛運UP、牡羊小心「火逆」

牡羊 3.21~4.20

本週羊座「火逆」來襲，要避免因固執己見而在職場或感情上起衝突，這週的你不論行動力或專業上的表現，都能讓你在職場上嶄露頭角，唯一要注意的就是要收起自傲自負的光芒，避免小人暗摃！已有另一半的羊座，相處上潛在問題，逃避只會造成另一個爭端，虛心面對才是上策。

金牛 4.21~5.20

牛座本週首要提升的便是自身的信心與能量，凡事學著多看事情的光明面，少點悲觀，面對工作上的困難任務，可以更有動力！在金星的引動下，本週感情走揚，單身牛若積極參與社團或是相關聚會，能大大拓展感情的人際關係，可望遇見投緣的對象，墜入情網，若能多些互動，讓日子更加充滿生命力。

雙子 5.21~6.20

雙子這週能在貴人幫助下進入一段心想事成的運勢高峰期，單身者如有心上人，此時適合發揮認真而誠懇的態度，讓你的努力被看見！動員朋友的傳話力量，也可增加自己更多勝算，是終結單身的良辰吉日。已經有另一半的人相處上的小問題多，還需要多一點耐心能夠一一去解決。

巨蟹 6.21~7.21

這週對蟹座來說是個工作瑣事增多的時期，職場上的你地位日顯重要，與人的互動頻率大增，各種協商研討將佔據大部分時間，當心過於忙碌緊繃將容易感到心浮氣躁！學習運和考運都十分出色，讓你對自己更加有信心。還沒有對象的人有機會結識心儀的對象，但如果繼續被動下去就算桃花上門也可能錯失。

獅子 7.22~8.22

獅子座與老友、人際方面的互動將有活絡的趨勢，你的生活領域將因為人際關係而拓展，這段時間朋友在精不在多，若能和幾位知己保持熱絡互動與陪伴，就能讓日子變得充實有味，但未必一定要討好所有的人！感情上開低走高，和情人相處要能適時保有個人的空間，單身者則要掌握時機分享互動，多些熱情就能多些幸福。

處女 8.23~9.22

順遂的人際運勢將能為所有處女座帶來發自內心的開心舒暢，過去總是低調又辛勞的你，最近開始你的付出總算讓旁人有感，大家將紛紛向你聚攏，四周都將出現願意提拔你的貴人。愛情上兩個人之間協調性變好，就算有小爭執也無傷大雅，反而更能溝通！單身者不妨積極的尋找戀情，成功的機會不低。

天秤 9.23~10.22

本週託金星之福，秤座感情的自信心有增強的趨勢，此時已有情人的天秤座對伴侶的熱情溫度升高，兩人之間火花連連！單身秤座，這段期間的情感顯得豐富，情緒也很容易受到激勵，是談情說愛的好時機。留意因為工作而結識的人，這段期間的秤座得適時展現工作上的企圖心，過於被動當心被有心人士超越。

天蠍 10.23~11.22

面對週遭一些人事物的變動，將會造成蠍座情緒方面的小波動，建議這週的蠍座，就算事態嚴重也無須往不好的方向想，掌握自己能做的，其它就交給老天吧!不要讓懸而未決的事變成自己的壓力。已經有伴侶的蠍座只把重點放在對方的缺失上，不容易去察覺自身的問題；單身的人感情止步，不妨把精神和時間投入在該做的事情上。

射手 11.23~12.21

射手運勢撥雲見日，在自我的調適下能慢慢找回自己的元氣，留意與家庭和家人間的分享與互動，不要讓彼此有太多的誤解。人際關係中重要的是坦誠，而非防備，你得真心為對方著想。此時戀愛運平平，與其抱著低微的期盼，倒不如將時間投入在工作或學習上，多和專業人士互通有無，能提升自己的專業。

摩羯 12.22~1.19

這週的摩羯感情生活受到工作帶動，可以遇見更符合自身的意向的對象，你認真誠懇的態度將能為你帶來好感度，也可多方參與公眾社交活動，拓展人際與感情版圖。已有另一半的人與對方將可度過尷尬的磨合期，透過彼此的默契互動感情能更上一層樓。工作方面步調顯得忙亂緊繃，一步一步來穩健的節奏將可從事業上獲得成就感。

水瓶 1.20~2.18

對瓶座來說，這週整體運勢慢慢從高低起伏走向穩定，感覺水瓶的舒適圈又擴大了一些！友人會成為工作上的助力，不妨多參與朋友的邀約，讓人際更為活絡，遇見貴人。火逆在週間出現，單身者要留意與家庭的互動，尤其要多溝通分享，避免把對方的關心當成壓力。可以暫時好好體會單身生活，無須把愛情當成壓力。

雙魚 2.19~3.20

這週的魚座感情彷彿在五里霧中，對於單身者來說關係曖昧而且莫名，彼此還在等待對方攤牌，也為這段邂逅多增了一些不確定性！已經有另一半的人，得多花些心思經營兩人的感情生活，可彼此針對未來共同的計畫做討論。此時因既有人際關係而認識的人將為工作帶來嶄新動能。也要注意網路與電子郵件，其中正潛藏著商機。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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