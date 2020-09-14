2020週年慶必買保養加大版推薦！大家愛的青春露、黑繃帶乳霜通通有

2020百貨週年慶檔期表已出爐！記好時間，保養控們更得鎖定下列這些保養經典單品的加大版，有些還加上限量包裝更值得入手…

SK-II加大版推薦：青春露

▲SK-II青春露青春露加大版330ml，NT$7,182

從今年母親節檔期開始回歸的青春露加大版，2020年週年慶再度登場！被眾多鐵粉膩稱為「神仙水」的它，讓肌膚回歸最佳狀態、晶瑩剔透，是不少人心中不可或缺的保養神器，加大版容量更能滿足日常拍拍或救急濕敷的各種需求。

其他SK-II經典品項也同樣加碼推出加大版，包括R.N.A.超肌能緊緻活膚霜、青春敷面膜與被網友暱稱為小燈泡的超肌因鑽光淨白精華等等。

SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜加大版100g，NT$5,220

SK-II青春敷面膜加大版10片，NT$3,591

SK-II男士青春露加大版，NT$5,625

SK-II亮采化粧水加大版，NT$2,502

SK-II超肌因阻黑淨斑精華加大版，NT$7,002

SK-II超肌因鑽光淨白精華加大版，NT$8,280

SK-II超肌能緊緻彈力精萃加大版，NT$6,480

HR加大版推薦：黑繃帶乳霜

HR歡慶來台一週年，特別在2020週年慶推出全台首次出現的「黑繃帶修護乳霜大容量100ml」，加上極致高光全能精華也推出100ml大容量，絕對是今年大亮點。（預購會限定）

HR黑繃帶修護乳霜大容量100ml價值NT$26,400、優惠價NT$18,810

HR極致高光全能精華大容量100ml價值NT$18,600、優惠價NT$12,780

碧兒泉加大版推薦：奇蹟特嫩精華

▲碧兒泉奇蹟特嫩精華加大版75ml，價值NT$6,000、優惠價N$T3,780

一上市就賣翻、號稱「肌膚穩定器」的碧兒泉奇蹟特嫩精華，首度推出超大版，延續白天6滴、晚上半管的用法，繼續讓肌膚又嫩又滑不怕疲憊！

雪花秀加大版推薦：潤燥養膚精華101限定版



▲雪花秀潤燥養膚精華101限定版120ml，NT$4,680（全台限量2,000瓶）

2020年週年慶，雪花秀韓國總部特地為台灣設計限量包裝，以台灣代表性地標101推出潤燥養膚精華101限定版，包裝上充滿煙火、摩天輪、天燈元素等圖案超繽紛，容量還加大成120ml。而潤燥養膚精華自上市以來，在台灣也累計銷售超過30座101高度，讓今年週年慶的限定包裝更應景！

潤燥養膚精華加大組

潤燥養膚精華120ml(正貨)、滋陰生人蔘煥顏露15ml、滋陰生人蔘活膚乳15ml、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露5ml、滋陰生人蔘修護霜EX5ml(滋潤型)、山茶根極潤修護面膜35ml、臻雪丹御赤松賦活面膜2ml、臻雪丹御赤松賦活面膜2ml，價值NT$7,255、優惠價NT$4,680

Bobbi Brown加大版推薦：沁透茉莉淨妝油

▲Bobbi Brown大容量沁透茉莉淨妝油400ml原價NT$3,400、優惠價NT$2,520。

洗起來清爽又能讓肌膚透亮的沁透茉莉淨妝油，每逢週年慶的大容量今年依舊不缺席！

高絲加大版推薦：雪肌精

KOSE明星商品雪肌精化粧水兼具亮白、調理效果，而長期戴口罩產生的乾燥、悶癢、暗沉等肌膚困擾也使濕敷雪肌精的需求大增，因此週年慶雪肌精也直接推出加大版的雙瓶組合來滿足愛用者。

雪肌精經典實惠組

雪肌精、雪肌精極潤型限量實惠瓶500ml任一瓶，贈送雪肌精淨透洗顏霜25g、雪肌精舒芙蕾精華乳33ml、高絲高品質化粧棉50枚，價值NT2,526、優惠價NT1,980、週慶再享9折超值價NT1,782

倩碧加大版推薦：水磁場

倩碧祭出全台首次獨賣的「水磁場航空版」超巨大200ml重磅登場，還送150ml磁場雙正貨，免出國就有免稅價，絕對該入手！（預購會任一消費方可加購）

補水神器水磁場必搶組

水磁場72H超循環保濕凝膠200ml、水磁場72H超循環保濕凝膠75ml、水磁場72H超循環保濕凝膠75ml、水磁場極效保濕精露200ml，原價NT12,650、優惠價NT4,300

另外的加大版還有新一代深層活化奇激光三效修護露、水磁場72H超循環保濕凝膠。

倩碧新一代深層活化奇激光三效修護露100ml，NT$5,650

倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠125ml，NT$2,700

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 香奈兒全新夜間微導保養概念，為忙碌現代女性獻上「縮時拉提+修護肌膚」對策！連林依晨都直說：好有感！

● 前空姐ZOE：「日本OL下班生活像日劇般精彩！」保持活力3秘招，快學~

● 其實馬奶成分對肌膚超好！M編帶大家好好認識這來自法國的有機天然成分，讓我們打造健康肌質+療癒身心！