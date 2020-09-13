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口金包風潮快跟上！Chanel復古雙C、Valentino甜美桃粉　拿著時髦還招財

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許多老電影中都曾出現的「口金包」，大家應該不陌生，在媽媽或是老一輩身上，或多或少都曾看過。口金指的是包包上開關的五金零件，其外型就像是蟾蜍嘴巴咬著錢幣的樣貌，更有招財的寓意。說起它的悠久歷史，沒有一個確切的誕生時間，不過目前可大致分為圓弧型、方型、M型等基本款式。

2020秋冬，各大精品將充滿復古感的口金包重新詮釋，有些可以當作晚宴手拿包、有些適合外出旅行使用，更有些是時髦穿搭得好幫手，往下滑挑選喜愛的口金包款式：

Chanel

出自2020秋冬系列的Chanel復古口金包，採用絨布面料打造而成，搭配金色開釦，其包款更鑲有不同材質、配色所製成的品牌標誌性雙C Logo，整體復古，又極具格調，完美詮釋品牌雋永的韻味。另外，品牌也推出鑲有寶石的款式。

Miu Miu

以品牌招牌Matelassé皺褶所打造的細節軟羊革手拿包，集復古、氣質又別緻於一身，獨特的包款造型吸睛度十足，附加可拆式金色鍊帶，包身側邊嵌入品牌金屬刻字Logo，提供黑、墨綠、米等三色選擇。

Valentino

源自品牌典藏Supervee Nappa系列，Valentino Supervee Nappa包款無論在材質、造型、配色皆是品牌討論度極高的包款。2020早秋，品牌重新演繹經典，推出全新迷你口金包，不僅附加可拆式肩帶，更提供桃粉、天藍兩種配色的選擇。

CELINE

延續品牌一貫的極簡作風，CELINE在秋冬推出全新小型圓形口金包，選用蜥蜴皮革製作，搭配金色鎖扣及鍊條，並於包款下方加入流蘇設計，展現復古與現代美學完美融合，整體精緻小巧，且既可肩背也可手提。

Prada

2020/21秋冬系列全新登場的造型口金包，是全部包款中最獨特，擁有幾何造型，像極了雲朵，其配色更選用甜美的嫩粉色調，搭配金色鎖扣，以及黑色麻繩肩帶，完全就是主打少女的必備包款。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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口金包風潮快跟上！Chanel復古雙C、Miu Miu經典皺褶、CELINE簡約流蘇...實在太難抉擇

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 包款, Miu Miu, CHANEL, CELINE
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