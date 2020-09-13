八樣今年秋季必備的時髦單品！抓摺小洋裝超修身、枕頭包最療癒

隨著時序來到九月，許多品牌紛紛於近日上架了多款秋季新服飾，而作為快時尚龍頭的Zara，當然不忘跟上流行趨勢，在這，編就替你總整了八樣今年秋季必備的時髦單品：

小洋裝

你知道今年秋季穿上什麼洋裝最性感最時尚嗎？那就是抓摺設計的緊身膝上洋裝！不但完美襯托凹凸有致的身材曲線，尤其搭配上裸膚色等自然色彩更顯魅力加乘。

抽繩

另一樣必備的性感元素便是最初使用於運動服飾的抽繩設計。不管是在胸襟前又或是腰側，均將女性最致命胸線甚至S線條勾勒而出。

造型Tee

隨著大眾對「內衣外穿」風潮的接受度越來越普及化，許多品牌紛紛推出造型版上衣，好比將內衣輪廓轉化成T-Shirt上的質感裝飾，替一成不變的日常單品佐上獨特風貌。

西裝外套

說到現今女孩們的必備單品，一定少不了西裝外套。不僅能在正式場合穿著，也可透過休閒衣裝的混搭成為平日外出外套。然而，本季最不能缺少的則是短版西裝外套，使身形更顯高挑。

墊肩上衣

該如何提升整體氣勢？此時不仿穿上時下正夯的無袖墊肩上衣，透過立體肩線和俐落感的無袖上衣，帶出職場中女強人的霸氣姿勢。

倘若認為純色的款式有些許單調，也可選擇印有可愛卡通圖印的款式，藉此增添玩味態度。

連身衣

今年秋季連身衣持續發燒！但有別於夏季的極簡剪裁，本季反而多了宮廷風的澎澎袖，甚至換上絲絨面料的華麗版，賦予每日衣著更Chic的歐美時尚風。

立體包

繼BV推出「枕頭包」備受歡迎後，許多品牌紛紛加入此行列，將各式手包採用鋪棉設計，使觸覺和視覺上都可直接感受到如枕頭般的軟Q。

項鍊

今年秋季份量感項鍊依然走在時尚尖端！無論是多條項鍊推疊起的層次造型，又或是單條粗鍊頸鏈，皆可替單調的ootd點綴上畫龍點睛的時髦效果。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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