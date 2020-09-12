開架四款「療癒系美妝」用過超有感　美白乳液300元有找CP值最高

人生好難！沒關係，這些榮獲開架暢銷百大賞首獎的美妝品，替保養增添了一份儀式感，讓煩躁的日常變得放鬆又療癒，即便再忙碌都因有了它們覺得好幸福～

洗卸類

freeplus溫和淨潤皂霜，100g／NT$580

這款買不到不安心的高濃度的胺基酸洗顏，在洗去髒污的同時也不會過度洗去皮脂，且不殘留滑膩感，沖洗後指尖還能感受到柔嫩清爽的觸感，肌膚清爽淨透。對於現代女生大多敏弱，每天用低刺激的零添加配方，無添加香料、酒精、色素、零皂鹼，如此安心的潤皂霜絕對能溫柔呵護肌膚，讓妳回家就期待洗臉的療癒時光！

美體類

妮維雅美白潤膚乳液，NT$259

身體美白專家NIVEA大家一定不陌生，這款連續8年熱銷的No.1美白乳液，白得超有感，5天就能跟黑色素掰掰！晚上睡前擦乳液，滿滿的保養儀式感，可以舒緩一天的疲勞。

護理類

美舒律 蒸氣眼罩，5片裝／NT$159

用眼過度是現代人的通病，因此眼睛的養護是相當重要的！回到家，戴上溫熱的蒸氣眼罩舒緩整天盯著3C的雙眼，消除疲勞，整顆心也跟著放鬆下來，療癒系產品必推！

控油抗痘類

曼秀雷敦Acnes抗菌痘痘貼-極致薄 綜合型，52入／NT$132

防疫戴口罩悶著，加上工作壓力的攻擊，總是不斷冒出討人厭的痘痘，這時就非常需要痘痘貼的神救援，史上最薄的痘痘貼完美隱形外，看著壓力痘快速消去，馬上療癒心情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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