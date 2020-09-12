Uniqlo首推台灣品牌UT！找上Gogoro、台啤、鼎泰豐　全都400元有找

為歡慶來台即將滿10週年，Uniqlo特別集結聞名全球的Gogoro、大同、台灣啤酒、鼎泰豐與春水堂人文茶館等5大台灣指標性品牌，經由Uniqlo總部UT設計團隊親自操刀，將各品牌的經典標誌與風格圖案結合，打造滿滿台灣味的聯名UT系列。

The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，以男、女皆可穿著的中性版型為主，全系列共10種款式，預計10月1日起在Uniqlo全台實體店鋪與網路商店正式上架。

Gogoro

不只能看見Gogoro電動機車的圖案，就連智慧電池也成為UT設計靈感來源。NT$390

大同

擁有百年歷史的大同公司，是許多家庭、外宿族不可或缺的好幫手，Uniqlo就將陪伴大夥們成長的電鍋、大同寶寶放上UT。NT$390

台灣啤酒

將尚青的台灣啤酒所代表的綠色為主題，打造經典綠UT，另一款則是以台灣啤酒罐身上的水波紋色系為設計，結合泡沫、小麥等元素打造而成。NT$390

鼎泰豐

從台灣紅到亞洲、歐美的小籠包，傳奇的黃金18摺應該沒有人不知道，Uniqlo以鼎泰豐的標誌紅色搭配上傳統書法筆觸描繪經典的小籠包。另一款則是從外袋包裝紙袋上擷取靈感而打造。NT$390

春水堂人文茶館

最後，當然少不了大街小巷人手一杯的珍珠奶茶，聯手台中的春水堂人文茶館，將雪克杯、珍奶等圖案化為UT。NT$390

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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