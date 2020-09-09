日本「中短髮」是大勢！盤點4女星同款　長澤雅美、上野樹里都在剪

最近不只台灣女星、韓星都在剪短髮，連日本女星也都愛上短髮髮型！以下就盤點4位日本女星同款短髮髮型，不只有日妞的甜美溫柔感，瘦小臉效果也超好～

2020日本短髮髮型範本1：長澤雅美

在 Instagram 查看這則貼文 長澤まさみ（@masami_nagasawa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 22 日 上午 7:32 張貼

第一位短髮範本女星就是長澤雅美！長澤雅美去年剪了一顆精靈短髮後，就讓日妞開始風靡男孩風短髮～這類短髮看起來雖然很難駕馭，但是其實瘦臉效果超級好！只要搭配超過顴骨的八字瀏海或是中分的Ｓ型瀏海，就能在肉肉臉頰處製造陰影，很好的修飾臉部圓潤感～

在 Instagram 查看這則貼文 長澤まさみ（@masami_nagasawa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 下午 10:57 張貼

最近長澤雅美的精靈短髮留長之後，換上中短髮搭配外翹捲～也是日本2020非常大勢的短髮髮型之一！這款髮型看起來又甜又颯，但是對臉部稜角的修飾效果也很不錯～

2020日本短髮髮型範本2：有村架純

在 Instagram 查看這則貼文 kasumi arimura 有村架純&staff（@kasumi_arimura.official）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 12:44 張貼

有村架純是日本很大勢的新生代女星！而今年他也剪了日本非常夯的中短髮髮型～有村架純通常以甜美造型示人，這次剪了一款層次比較高的中短髮，剛好在及肩的長度讓他看起來多了一點帥氣，但是又不失清純感，剪完之後超減齡！

2020日本短髮髮型範本3：上野樹里

在 Instagram 查看這則貼文 上野樹里（@_juri_art_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 上午 1:14 張貼

最近正在拍攝《監察醫 朝顏2》的上野樹里為戲剪了一頭超可愛的妹妹頭短髮～這顆短髮雖然很像學生頭，但是其實只要掌握好髮尾的長度，就可以修飾臉型又顯瘦！髮型師建議圓肉臉人剪妹妹頭，髮尾可以落在下顎線邊緣，這樣修飾肉感的效果會最好～

在 Instagram 查看這則貼文 上野樹里（@_juri_art_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 上午 2:03 張貼

2020日本短髮髮型範本4：山本美月

在 Instagram 查看這則貼文 MIZUKI YAMAMOTO（@mizuki_yamamoto_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 上午 12:24 張貼

剛宣佈結婚消息的山本美月最近剪了一頭超辣的齊耳短髮！搭配上齊瀏海跟黑髮色，讓他整個人看起來超殺～不過這款髮型比較吃臉型，如果是臉部比較肉感的女孩建議可以選擇山本美月另一款髮型！

在 Instagram 查看這則貼文 MIZUKI YAMAMOTO（@mizuki_yamamoto_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 15 日 下午 8:13 張貼

山本美月這款髮型也是比較帥氣的精靈短髮～不過他修飾臉型的效果比較好，因為髮尾微微的捲度會修飾臉部下顎線條的突出，讓整體臉型看起來更小！

文／美人圈

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