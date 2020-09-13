《琉璃》褚璇璣身材太纖細！袁冰妍減肥兩秘訣大公開

古裝劇《琉璃》熱播中且好評如潮，飾演女主角褚璇璣的袁冰妍也成為近期話題女星。先是角色設定討喜，一面是霸氣女戰神，同時又是萌傻的撩漢天才，和司鳳互動不時就甜壞大家、瘋狂灑狗糧，讓大家感受高糖能量。

私底的下袁冰妍是氣質甜美清新，宛如鄰家少女般惹人喜愛、好圈粉！而她的愛用品，私下穿搭更讓人爭相模仿，身材管理方式也十足引人關注。

仙氣飄飄的骨感身材，纖細輕盈、沒有絲毫贅肉，再加上超白皙肌膚和高挺五官，顏值妥妥在線！

袁冰妍的空氣系身材有什麼管理秘訣呢，趕緊跟著編輯一探究竟吧！

《琉璃》袁冰妍減肥技巧1：吃飯前墊胃

如果為了減肥放棄世界美食，這樣的生活實在無趣！袁冰妍的關鍵飲食技巧在於，吃飯前會先吃一些水煮的生菜和蛋白，吃到五分飽後再去吃飯，這樣既有飽足感不容易貪嘴長肉，還能享受美食。

外食族不方便準備水煮餐沒關係，飯前喝一大杯水也能達到相同效果。且多喝水好處多多，可幫助循環、代謝、排毒，皮膚變得水嫩Q彈。

《琉璃》袁冰妍減肥技巧2：多運動、不怕貪嘴吃多

除了管住嘴，想要擁有享受美食的權利，運動也很關鍵！當我們的熱量維持在「消耗>攝取」的赤字狀態，時不時吃點蛋糕炸雞，也不會隨隨便便長肉增體重啦！

袁冰妍分享，健身會是一種習慣，再加上運動會分泌讓人快樂的多巴胺，好處極多。不過剛開始運動時，特別是還沒看到效果的時候，會覺得特別難過、想放棄。

「拍戲時候很難抽空去運動，但我的房間中一定會放跑步機，督促自己要動一動。我會利用通告前的半小時去跑跑步，哪怕只有短短半小時、40分鐘出出汗消消腫，都很好！也會覺得我今天多吃兩口零食沒關係，心情較不會那麼緊繃。」

家中沒有跑步機也沒關係，這回編輯為也大家整理冰妍常做的幾款居家減肥運動，每天抽空15分鐘、半小時動一動，也能輕鬆出複製《琉璃》褚璇璣的纖細身材唷！

《琉璃》袁冰妍減肥運動1：瑜珈伸展

袁冰妍分享，瑜珈伸展可以放鬆我們緊繃一整天的心情和肌肉，動作起來也不會太難太累，非常適合天天做！（編輯強推睡前做一下，還很助眠唷呢！）

初學者我們可以從靜態的簡單版伸展動作開始。先將右腳盤腿在身前、左腳在身後並上勾，如果筋骨比較僵硬的女孩，也可以用伸展帶或是毛巾輔助拉伸。

《琉璃》袁冰妍減肥運動2：反祈禱式

反祈禱式也屬於伸展一環，對於改善肩膀緊繃、圓肩駝背特別有效果，辦公室坐累了也可以做一下唷！我們雙手在背部合十，肩膀呈現自然下沉狀態（但記得抬頭挺胸、不要駝背），每組堅持10秒，每天建議做3～4組。

《琉璃》袁冰妍減肥運動3：腹肌運動

袁冰妍在做訓練時，會特別加強核心的鍛鍊，讓腰線好看同時也擁有微微的腹肌線條。針對腹部的居家鍛鍊，我們可以做棒式和捲腹。

棒式時，我們雙手手軸與肩同寬，腹部核心用力並透過前臂撐地把身體平提起來。捲腹則是平躺地面後，上半身微微捲起、只讓肩膀離開地面，把專注力集中在腹部肌群。

《琉璃》袁冰妍減肥運動4：臀橋

臀橋是很棒的練臀運動，不只可以鍛鍊肌肉持久度，還能改善骨盆前傾。我們先平躺在瑜珈墊上，雙手自然擺在身邊兩側，接著用屁股的力量上推把下半身抬起。如果想讓臀肌感受度更高，可以改成腳跟踏地來做臀橋，屁股會酸～～到不行！

《琉璃》袁冰妍減肥運動5：驢子踢腿

女生要穠纖合度，除了腰部曲線很關鍵，屁股也要緊實精巧、不扁塌，而驢子踢腿可以快狠準的練到臀部肌肉，訓練出好看上翹的臀型。

除了趴姿的驢子踢腿，也可以搭配上高跪姿的踢腿動作。不過要特別注意的是，每一次的抬是「用屁股發力、帶動腿上抬」，另外背部要打直不彎曲，如果感到下背痠痛或不舒服，就是姿勢不對囉～

《琉璃》袁冰妍減肥運動6：深蹲

最後，是動作之王深蹲啦！深蹲會用到全身力量，特別是下肢肌肉，除了提升代謝率，還可以強化核心肌群，是燃脂減肥的高CP值運動！預備動作我們雙腳站與肩同寬，腳掌稍微往45度方向打開，來幫助的重心踏得更穩。接著，緩緩蹲坐下去，感受大腿前後側的發力。初學者我們徒手做深蹲就好，進階者再嘗試酒杯深蹲或是背槓深蹲唷！

讓我們一起變身和天才撩璣一樣的人見人愛美少女吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠袁冰妍、小紅書＠出众

【延伸閱讀】

《三十而已》顧佳減肥餐公開！勝利組顧佳身材＆保養管理秘訣，左手吃飯養出吃不胖體質



《琉璃》褚璇璣私下愛用香水公開！最愛玫瑰花香、Jo Malone這款香水成袁冰妍摯愛！



譚松韻減肥秘訣揭曉！譚松韻＆《以家人之名》李尖尖都是貪吃嘴，靠5招肉臉變錐子臉！



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。