fb ig video ETtoday search mobile

石原聰美新劇美貌震驚日網！同款妝容4技巧　澎潤感、彎月眉是關鍵

>

石原聰美最近以最新日劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》回歸，不僅一開播就引起關注，她的超甜妝容更是讓日妞紛紛效仿～一起來看看石原聰美的日系妝容TIPS吧！

▲石原聰美妝容。（圖／美人圈）

石原聰美日系輕透妝容TIPS 1：乾淨微光底妝

▲石原聰美妝容。（圖／美人圈）

想要畫出石原聰美同款的日系妝容，底妝絕對是關鍵！日妞雖然跟韓妞一樣追求底妝自然，但是日妞的底妝光澤相對來說更加低調，甚至帶點霧光感～建議女孩們在上完粉底後，可以使用帶有細緻珠光的蜜粉在兩頰稍微定妝，這樣就會是日妞很愛的陶瓷肌！

石原聰美日系輕透妝容TIPS 2：毛流感彎月眉

▲石原聰美妝容。（圖／美人圈）

石原聰美最著名的妝容特點絕對非眉毛莫屬！他的眉毛和時下流行的粗平眉不太一樣，石原聰美的眉毛屬於非常細緻的彎月眉，但是又增加了很自然的毛流感，讓他整個人看起來溫柔又不刻薄！

▲石原聰美妝容。（圖／美人圈）

石原聰美的眉毛最特別的在於眉頭～他的眉毛在眉頭下緣處會微微收起，呈現很自然的45度角，讓他看起來更柔弱，不過搭配上眉頭刷出的毛流感，就能中和因為眉頭過細帶來的苦命感！除此之外，石原聰美的眉毛整體呈現一彎月形狀，更增加女人味～

石原聰美日系輕透妝容TIPS 3：澎潤蘋果肌

▲石原聰美妝容。（圖／美人圈）

對於日妞來說，除了低調帶點微光的底妝之外，澎潤的蘋果肌也是妝容看起來甜美溫柔的關鍵！日系妝容通常會以淡淡的腮紅增加蘋果肌的紅潤感，加上剛剛的微光底妝，整體妝容就會看起來氣色很好又自然～

石原聰美日系輕透妝容TIPS 4：潤光唇

石原聰美最後的妝容TIPS就是潤光唇！不管是出席活動或是私底下，會發現石原聰美幾乎都是帶著潤澤型的唇妝出現，潤光型唇膏不僅增加妝容的甜美度，也會讓人看起來更減齡～是很多日妞春夏愛畫的唇妝！

文／美人圈　圖／翻攝自인벤、더쿠 이미지 보기、lineblog.me、BIGLOBEニュース、Artofit、dwn.jp

【延伸閱讀】

Canmake腮紅新色#肉桂奶茶日妞搶翻！「奶茶色系」腮紅合集推薦，上臉奶甜感爆棚又顯白

彩妝師親授新手必備「冷門實用化妝技巧」！眼下不卡紋這樣遮、脫妝是因為用錯上妝工具

新手必看妝容「顯老顯髒」雷區！化妝師：生硬眉+眼妝髒超NG，公開正確眉毛&眼影畫法

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

石原聰美, 默默奉獻的灰姑娘藥師, 化妝, 日系妝容, 妝容
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

Nike「蝴蝶結髮飾」竟要台幣42萬？ Jisoo、歐陽娜娜都在戴

Nike「蝴蝶結髮飾」竟要台幣42萬？ Jisoo、歐陽娜娜都在戴

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

超過一半人都不知！運動前「5種食物」別吃，小心越動越疲累 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念 明明吃不少但老是覺得餓？小心這5件事讓你減肥不成反增胖 徐睿知「螞蟻腰」被Chloé迷你包蓋過！　新款金屬鍊帶配粉嫩色更燒 從2件事看對方是爛桃花　常把「命運使然」掛在嘴邊的肯定是渣男 超會放線、備胎最多的3大星座！Top 1養魚達人到處撒網

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面