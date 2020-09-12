石原聰美新劇美貌震驚日網！同款妝容4技巧　澎潤感、彎月眉是關鍵

石原聰美最近以最新日劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》回歸，不僅一開播就引起關注，她的超甜妝容更是讓日妞紛紛效仿～一起來看看石原聰美的日系妝容TIPS吧！

石原聰美日系輕透妝容TIPS 1：乾淨微光底妝



想要畫出石原聰美同款的日系妝容，底妝絕對是關鍵！日妞雖然跟韓妞一樣追求底妝自然，但是日妞的底妝光澤相對來說更加低調，甚至帶點霧光感～建議女孩們在上完粉底後，可以使用帶有細緻珠光的蜜粉在兩頰稍微定妝，這樣就會是日妞很愛的陶瓷肌！

石原聰美日系輕透妝容TIPS 2：毛流感彎月眉



石原聰美最著名的妝容特點絕對非眉毛莫屬！他的眉毛和時下流行的粗平眉不太一樣，石原聰美的眉毛屬於非常細緻的彎月眉，但是又增加了很自然的毛流感，讓他整個人看起來溫柔又不刻薄！

石原聰美的眉毛最特別的在於眉頭～他的眉毛在眉頭下緣處會微微收起，呈現很自然的45度角，讓他看起來更柔弱，不過搭配上眉頭刷出的毛流感，就能中和因為眉頭過細帶來的苦命感！除此之外，石原聰美的眉毛整體呈現一彎月形狀，更增加女人味～

石原聰美日系輕透妝容TIPS 3：澎潤蘋果肌

對於日妞來說，除了低調帶點微光的底妝之外，澎潤的蘋果肌也是妝容看起來甜美溫柔的關鍵！日系妝容通常會以淡淡的腮紅增加蘋果肌的紅潤感，加上剛剛的微光底妝，整體妝容就會看起來氣色很好又自然～

石原聰美日系輕透妝容TIPS 4：潤光唇

在 Instagram 查看這則貼文 石原さとみ好きによるアカウント（@ishihara_satomi.fan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 上午 1:07 張貼

石原聰美最後的妝容TIPS就是潤光唇！不管是出席活動或是私底下，會發現石原聰美幾乎都是帶著潤澤型的唇妝出現，潤光型唇膏不僅增加妝容的甜美度，也會讓人看起來更減齡～是很多日妞春夏愛畫的唇妝！

文／美人圈 圖／翻攝自인벤、더쿠 이미지 보기、lineblog.me、BIGLOBEニュース、Artofit、dwn.jp

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