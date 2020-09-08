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黑白配看不膩　香奈兒、ZENITH陶瓷錶戴一整年免換季

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▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith DEFY EL PRIMERO 21腕錶以黑色啞光微噴砂陶瓷錶殼搭配白色陶瓷錶圈，446,700元。（圖／Zenith提供，以下同）

 記者陳雅韻／台北報導

黑與白是時尚圈的經典色，無論是單色存在或並存，總是耐看，香奈兒（CHANEL）便是將黑與白發揮地淋漓盡致的品牌，今年首度推出結合不同尺寸的黑與白色抗磨損精密陶瓷構成錶殼，打造J12 Paradoxe腕錶；瑞士名錶ZENITH（真力時）也打造黑陶瓷錶殼搭配白色錶圈的44毫米的DEFY EL PRIMERO 21腕錶和41毫米的DEFY CLASSIC腕錶，皆為官網與專賣店獨賣款，黑白配可以戴一整年免換季。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith專賣店與官網獨賣的DEFY CLASSIC腕錶，269,900元。

Zenith大玩黑白雙色遊戲，為DEFY EL PRIMERO 21腕錶和DEFY CLASSIC腕錶配備黑色啞光微噴砂陶瓷錶殼搭白色陶瓷錶圈，結合鏤空面盤秀黑色機芯，黑白配相當出色，連錶帶也不能馬虎，搭上白色CORDURA織物效果的黑色橡膠錶帶更搶眼，若想低調些，可換上品牌另附的黑色橡膠錶帶。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲結合黑與白陶瓷的J12 Paradoxe腕錶，260,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

香奈兒則在J12 Paradoxe新錶展現精湛工藝，以獨家專業技術完美切割陶瓷，讓不同尺寸的黑色與白色陶瓷，組裝於金屬支架與藍寶石水晶玻璃底蓋，完美呈現雙色錶；另一華麗版本是限量20只的J12 Paradoxe鑽石腕錶，黑色陶瓷錶的一側為18K白金錶殼、錶圈及錶盤，鑲滿長階梯形切割鑽石放閃，身價直逼600萬元。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量20只的J12 Paradoxe鑽石腕錶，5,926,000元。
 

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關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, ZENITH, 真力時
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