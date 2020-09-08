難怪痘痘冒不停！皮膚科醫師揭密「3種食物」是成人痘元兇

▲皮膚科醫師指出有三類食物很容易誘發成人痘，易長痘的人要小心。（圖／翻攝IG @2m_ariel、@midoricoo）

記者張毓容／台北報導

過了青春期但痘痘還是冒不停？相信不少人也都有成人痘困擾，而成人痘除了跟壓力、女性月經週期有關，其實連你吃的食物也有影響！知名皮膚科醫師廖苑利就分享，先前美國醫學會雜誌曾發表一篇文章，研究顯示成人痘與飲食的關聯性非常高，尤其是以下3種食物，想改善成人痘問題就從避吃這些食物開始。

1.乳製品



廖醫師指出，乳製品與痘痘的關係其實早就有不少人研究，因為乳製品裡可能含有動物性荷爾蒙，會影響痘痘生成，所以容易長痘痘的人建議少喝牛奶，可以用豆漿來替代牛奶。

▲每天一杯手搖飲、愛吃甜食可能就是你痘痘長不停的原因。（圖／翻攝IG@midoricoo）



2.含糖食物



像是台灣人超愛的手搖飲、蛋糕甜點等含有高糖份的食物，不僅熱量高、容易發胖，也會刺激皮脂腺分泌油脂，使出油量增加，更容易長痘痘。廖醫師建議多喝水，或可改喝無糖飲料，盡力避免攝取過多糖分。

▲像是油炸類等油脂含量高的食物會加重痘痘狀況。（圖／翻攝IG@midoricoo）



3.高脂肪食物



像是炸雞、鹹酥雞等油脂含量高的油炸類食物，會刺激皮脂腺分泌，加重粉刺、痘痘狀況，有成人痘困擾的人盡量少吃，若真的要吃也建議將最油的外層炸皮剝掉。

除了飲食上要注意以上這3個重點，廖醫師提醒，還要養成規律健康的生活作息、多喝水，都能幫助讓成人痘發生機率大幅降低。但若是做到以上幾點，痘痘狀態還是沒有改善，就需要去諮詢皮膚科醫師，尋求專業診療判斷。

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