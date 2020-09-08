KANGOL毛毛漁夫帽、小腰包600元有找！H＆M聯名款性感開衩裙也必敗

▲H&M 攜手KANGOL推出聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

總是能迎來令人驚喜聯名企劃的瑞典快時尚品牌H&M，近期宣布將攜手以帽款著稱的英國潮牌KANGOL合作聯名系列，並邀請到知名創作歌手媚布兒（Mabel）擔任形象代言、參與本次設計，推出包括秋冬必備的帽T、毛衣之外，還有充滿Mabel個人風格的性感開衩洋裝，以及毛毛系列漁夫帽、小腰包，通通都是必收款！價錢更好入手。

Mabel是一位非常有才華的年輕創作歌手，更在今年獲得全英音樂獎最佳女歌手的殊榮，人氣蒸蒸日上，這次H&M 攜手KANGOL的聯名系列特別邀請到Mabel參與企劃，以Mabel 私下鮮明的個人風格為設計概念的雛形，強調帥氣的街頭風與並存的性感氛圍，Mabel也於IG上搶先曝光了實際穿搭街拍照，細肩黑洋裝搭配螢光綠色的拼接背心概念，可以巧妙展露性感曲線，另一件系列中的純黑緊身開衩裙，也是最凸顯女人味的單品之一。

▲（左）緊身開衩裙NT＄999、（右）螢光綠配色緊身短裙NT＄699。



在 Instagram 查看這則貼文 M a b e l（@mabel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 上午 4:57 張貼

女孩們在秋冬特別愛穿的「立領針織衫」，Mabel也事先為大家示範了黑色款式，簡約、素面或是條紋的設計，都是日常最實搭的單品，加上極具識別度KANGOL招牌袋鼠LOGO，瞬間潮味激增。從H&M X KANGOL的系列中不難看出Mabel鮮明的個人風格，Mabel也分享：「我骨子裡就熱愛街頭風，KANGOL又是這樣一個充滿傳奇色彩的品牌。能與他們合作，與新世代的人分享我的創意及風格簡直太不可思議了。」

▲緊身螺紋LOGO衫，NT＄699。



在 Instagram 查看這則貼文 M a b e l（@mabel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 4:25 張貼



▲當然也少不了毛衣，NT＄799、基本款帽Ｔ，NT＄999。



此外，H&M X KANGOL本次推出的聯名系列中，配件也是一大亮點，全都是時下最潮、最流行的款式，尤其是米白色絨毛材質的漁夫帽款與小腰包，更是能趁此機會以平價的價格入手。

▲毛毛漁夫帽，NT＄599。



▲毛毛腰包NT＄499、黑色澎澎枕頭包NT＄499。



日系快時尚品牌UNIQLO在登台滿10週年之際，特別打造了台灣專屬的聯名企劃——The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，總共匯集了最能代表台灣、民眾擁有深度共鳴的五大品牌：Gogoro、大同、台灣啤酒、春水堂人文茶館與鼎泰豐，可愛的圖案讓人看了忍不住會心一笑，包括鼎泰豐的小籠包、大同寶寶、GOGORO機車⋯⋯都非常可愛，全系列共10個款式，中性版型設計男女皆可穿搭， 10／1起在全台實體店舖開賣。

▲UNIQLO為迎來登台10週年特別推出台灣品牌聯名UT系列，10／1開賣。售價NT＄390。（圖／品牌提供）

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