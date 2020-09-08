李尖尖金句網推爆：「人生就是你越思考，越無法理解的東西」

▲《以家人之名》收視率開高走高，劇情觸動人心。（圖／翻攝自以家人之名微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陸劇《以家人之名》播畢，劇情圍繞著3個不同家庭且毫無血緣關係，但卻成為比家人更親的家人，讓人莫名療癒，劇中女主角李尖尖（譚松韻飾），堪稱是行動金句機，偶爾迸出的台詞總是能發人深省。

▲古靈精怪的李尖尖，從小就在兩位哥哥呵護下長大。（圖／翻攝自譚松韻微博）

飾演李尖尖的譚松韻，昨天在微博上發表長文告別劇中角色，她寫道：「我喜歡李尖尖，她的存在就像是一束光，只要遇見她就會被吸引。她向陽而生，她的小鵝腦袋裡總能想出很“李尖尖的人生哲學”，這些似雞湯非雞湯的道理，總能讓我會心一笑。想想，好像是那麼回事兒～」

1.我們要把自己內心的真實告訴對方，而這個真實的部分除了人生的快樂，還有人生的痛苦。

別介意把自己最不好的一面讓家人知道，除了分享你的快樂，他們更想陪你分擔你遇到的困難。

▲越大才越了解，家人永遠是心目中的第一位。（圖／翻攝自WeTV）

2.如果仗著是家人就隨意怠慢的話，那再堅韌的感情也會變得脆弱。

別把最壞的情緒給家人，他們可以比外人同理、體諒你，但不代表得要全盤接受。

3.如果戀愛腦統治這個世界的話，那麼這個世界就是烏托邦。

別太感情用事，有時還是得現實一些，把生活拉回原本的軌道。

▲人都會長大，心態也會跟著轉變。（圖／翻攝自以家人之名微博）

4.年紀小的時候，從沒有想過分別，總覺得時間很慢，可時間在任何時候，有一隻看不見的手，它再牽著我們走。

時間過得很快，一溜眼也抓不住，我們被時間牽著走，一下子就長大了。

5.我一直覺得，有血緣的不一定能成為家人，但互相珍惜愛護的，一定可以。

能夠互相理解且珍惜愛護的人，才是真正的家人。

▲有時候樂觀一點也沒啥不好。（圖／翻攝自宋威龍微博）

6.人生就是你越思考，越讓你無法理解的東西，遇到煩心事，不要太為難自己，吃點好的、喝點好的。

有時候想太多也是徒勞無功，轉換心情或許能找到更好的解決方式。

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