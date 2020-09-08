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埋線減重夯！中醫師：針數非埋越多越好，「4種人」不要做

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▲▼埋線減重夯！中醫師：4種人別做 。（圖／翻攝自IG/k_jenny）

▲許多愛美女性藉由中醫埋線來幫助雕塑曲線。（圖／翻攝自IG/k_jenny）

記者曾怡嘉 / 台北報導

減重埋線風靡多年，更有許多日本人更專程跑來台灣埋線減重，即便如此，仍以許多民眾充滿疑慮，包括是否安全無虞？是不是埋越多就能瘦越快？中醫師吳明倉表示，埋線是短暫的侵入性治療，對人體傷害非常低，再搭配適當運動、飲食控制，成果會更好。

▲▼埋線減重四種人別做。（圖／Unsplash）

▲中醫善用埋線治療解決常見症狀。（圖／Unsplash）

部分民眾對埋線治療有隱憂，其實埋線安全性可以說相當高，應用範圍也很廣。除了追求曲線雕塑，常見症狀如頭痛、胃腸問題、失眠、月經不調與慢性疾病(中風、坐骨神經痛等)，只要適合的體質都可以應用埋線來處理和治療。

▲▼埋線減重四種人別做。（圖／品牌提供）

▲依照個人體質、症狀，給予最適合的埋線需求。

雖然說埋線運用範圍廣泛，但醫師提醒以下四種人最好不要嘗試，包括孕婦、癲癇、蟹足腫體質、凝血功能異常等都不適宜進行療程。醫師提到，看診時會有一些患者詢問是否一定要搭配中藥使用。埋線是經由穴位刺激來達到療效，搭配中藥可從體內加強氣血循環與新陳代謝，加乘療效。」而埋線數量醫師會依照個人體質、四診合參，決定下針部位及針數.。

▲▼埋線減重四種人別做。（圖／Unsplash）

▲埋線後應避免泡澡。

醫師建議，療程後6~8小時內，埋線部位勿碰水，當天不可泡澡、泡溫泉，保持清潔乾燥。飲食建議要清淡為主，減少刺激性的食物。埋線後若局部酸脹感、疼痛，為羊腸線刺激穴位現象，若有瘀青情形可適度熱敷，約2~3日後會消退。

▲▼埋線減重四種人別做。（圖／Unsplash）

▲搭配運動讓雕塑身形效果更為顯著。

中醫師吳明倉最後提醒，不管是哪種療程，若身體狀況不佳時，都不宜進行。且一定要有正確的觀念，｢雖然中醫埋線能夠加快、加乘曲線雕塑的效果，不過要從根本處理肥胖體質，還是需要從運動和飲食下手，才能保持理想身材。」

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關鍵字：

減重, 埋針, 瘦身, 中醫師
fashion.net

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