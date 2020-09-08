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G-SHOCK七龍珠錶12日開賣　悟空錶帶上變身

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲GA-110JDB七龍珠錶採用琥珀橘LED照明呼應錶款橘黑色調。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

錶迷等待許久的G-SHOCK與DRAGON BALL Z七龍珠Z聯名錶GA-110JDB，終於將在12日正式登台販售了，七龍珠錶以主角悟空道服的橘與黑色為主色調，錶帶與錶殼印有悟空變身超級賽亞人的各階段，讓粉絲再回味一次其中精髓，搭配55mm的大錶徑，超霸氣！

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x DRAGON BALL Z七龍珠Z聯名錶款GA-110JDB-1A4，錶背刻印有「DRAGON BALL Z」字樣，7,300元。

3D立體面盤也是G-SHOCK七龍珠聯名錶的焦點，時標、指針與轉盤採用金色設計，3時位置印有「Z」字圖樣，而對應的9時方向錶盤則顯示與悟空關係最密切的四星龍珠圖案，按下LED照明功能則散發琥珀橘光，呼應錶款橘黑色調；而錶背與所屬錶盒均印有「DRAGON BALL Z」字樣，增添收藏價值。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲錶帶與錶殼展現悟空變身超級賽亞人的各階段，附專屬錶盒。

動漫的高人氣吸引粉絲收藏周邊商品，近期最夯的《鬼滅之刃》描述主角炭治郎親人遭惡鬼屠殺，為了拯救變成鬼的妹妹禰豆子，踏上了滅鬼之路，精采劇情吸引專推日本動漫商品的品牌SuperGroupies合作，推出4款角色錶款，將炭治郎的格子衣、傳遞訊息的烏鴉點綴面盤，8月開放預購迅速售罄。

▲▼鬼滅之刃錶 。（圖／翻攝SuperGroupies官網）

▲專門與日本動漫合作的SuperGroupies，推出超夯動漫《鬼滅之刃》聯名錶已預購一空。（圖／翻攝SuperGroupies官網）

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關鍵字：

七龍珠, G-SHOCK, 鬼滅之刃
fashion.net

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