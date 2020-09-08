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最狂孕媽咪！宋紀妍懷胎6個月「禮服改小才合身」透視薄紗曲線全露

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▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲宋紀妍與新東陽總經理麥升陽婚後即將迎來第三胎，穿著LinLi Boutique拍攝孕期寫真。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

34歲女星宋紀妍與新東陽總經理麥升陽結婚7年，即將在11 月迎來第三胎，也宣告是最後一胎，藉此機會宋紀妍穿上LinLi Boutique 特別打造的全黑蕾絲透膚禮服拍攝家庭寫真，只見她姣好身材絲毫不受懷孕影響，更將禮服尺寸改小才合身，而鮮少公開露面的老公麥升陽也加入拍攝，一家「五口」洋溢甜美喜悅。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲宋紀妍與兩位寶貝女兒拍照，穿著全黑蕾絲透膚禮服頗具透視效果 。（圖／品牌提供）

宋紀妍 2013 年與新東陽總經理麥升陽結婚，陸續生下大女兒「晴晴」和二女兒「亭亭」，今年（2020年）11月將迎來第一個男寶寶，在「封肚」之前，宋紀妍特別穿著LinLi Boutique禮服與家人拍攝甜蜜寫真，個性率性的她此次以一黑一白兩套造型出鏡，先是運用全黑蕾絲透膚禮服將身線惟妙惟肖展現，畫面中宋紀妍側臉亮相依舊美艷，且四肢纖細宛如少女一般，配合禮服打造溫柔氣息。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲宋紀妍換上2020 春夏白金系列禮服，懷胎 6 個月竟將禮服尺寸特別改小才合身 。（圖／品牌提供）

而後宋紀妍穿著2020 春夏白金系列禮服，以水袖挖背剪裁大秀美腿，緻亮片與株花手工縫製成線狀圖騰，延伸的效果讓視覺比例看起來更加修長，開岔至大腿根部及深 V 設計更是火力全開。此外，特別的是該套禮服其實是品牌高級訂製系列白紗，並非設計給孕婦的版型，但宋紀妍懷胎 6 個月卻還需要將禮服尺寸特別改小才合身，可見身材纖瘦程度，一旁則有老公麥升陽與兩個可愛女兒陪伴出鏡，全家欣喜迎接第三胎降臨。

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關鍵字：

LinLi Boutique , 宋紀妍, 新東陽, 麥升陽, 結婚, 婚紗, 懷孕
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