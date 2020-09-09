只要柏金包的零頭！「平價版愛馬仕」爆紅　優雅細節小資女輕鬆get

記者王蓁蓁 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）是所有女人心中的夢幻逸品，除了價格，想買到鍾情的顏色、尺寸都不容易，但就在前陣子，歐美竄起了超生火的Tory Burch Lee Radziwill包款，細節與愛馬仕有許多異曲同工之處，價格卻只要十分之一，或者說只要柏金包的零頭，因此被冠上「平價版愛馬仕」的稱號。



▲（左）Tory Burch Lee Radziwill小肩背包，NT$ 38,900 ;（右）愛馬仕Birkin Bag。（圖／翻攝IG @toryburch、＠hermes.addict）



日前超火陸劇《三十而已》中，喊出的口號「有愛馬仕得C位」，一度成為網上熱搜話題，也讓有「平價版愛馬仕」稱號的ToryBurch Lee Radziwill小肩背包，討論度順勢高漲不下，不論是外型的柔軟皮革、或是Tory Burch經典的Lee Radziwill 皮帶、鎖扣及鑰匙配飾，都有愛馬仕凱莉包與柏金包的fu，加上功能性十足，讓小資女們超心動。

▲Tory Burch Lee Radziwill小肩背包，NT$ 38,900。（圖／翻攝Tory Burch官網）

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▲Tory Burch Lee Radziwill小肩背包，NT$ 38,900。

另外還有Tory Burch的 Lee迷你肩背包，是現在的趨勢小包，除了可以手提之外，還提供了調整長度的肩背帶，兩種背法一次擁有。讓我們來稍稍對比一下，同樣都是粉紅小包，左邊是愛馬仕的凱莉包 ; 右邊則是Tory Burch的 Lee 迷你肩背包，擁有奢侈夢又不想吃土的女孩們，完全可以手刀入手這款「平價版迷你凱莉包」。



▲（左）愛馬仕 Kelly Bag ;（右）Tory Burch Lee迷你肩背包，NT$ 21,900。（圖／翻攝IG @mrs.bcworld、＠toryburch）



▲Tory Burch Lee迷你肩背包，NT$ 21,900。（圖／翻攝Tory Burch官網）

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▲Tory Burch Lee迷你肩背包，NT$ 21,900。（圖／翻攝Tory Burch官網）

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