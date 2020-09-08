徐睿知腰太細、頭太小　Joy撞衫踢鐵板，網：壓倒性完勝

記者王則絲／台北報導

女星們相中同款服裝已是司空見慣的事，而韓女團RED VELVET成員Joy（朴秀英）這次又與《雖然是精神病但沒關係》中飾演女主角的徐睿知撞衫同款古典洋裝，雖然兩人各有支持聲量，但Joy此番可說是踢到鐵板，網友們評論一面倒：「Joy也漂亮，不過徐睿知壓倒性完勝。」

▲Joy穿著CELINE裙裝。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）



女星們撞衫時難免會被拿來做比較，但是Joy絲毫不避諱，經常與其他女星穿同款成為撞衫榜上常客。近期參加電視節目錄影時，身穿一襲CELINE的古典風黑色印花洋裝，也順道拍了多張穿搭美照上傳，粉絲們大力刷愛心：「為何要攻擊我的心臟！」、「一直都這麼漂亮。」

在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 下午 10:29 張貼

但這件洋裝其實在《雖然是精神病但沒關係》劇中就曾被徐睿知穿過，當時此套造型亦引起不小的話題，Joy與徐睿知兩人穿著同款CELINE洋裝營造出的是完全不同的氣息，Joy相當活潑、少女，頗有田園鄉村感，而徐睿知則是散發古典宮廷風的優雅，加上一點女王的霸氣，各自展現駕馭力。

▲Joy同款洋裝，徐睿智早在《雖然是精神病但沒關係》劇中穿過。（圖／翻攝自《雖然是精神病但沒關係》）



但是當畫面擺在一起勝負即定，在兩人身高差不多的情況下（Joy 167公分、徐睿知169公分），徐睿知的巴掌臉與整個頭部都硬是小了一號，加上極細的螞蟻腰，讓視覺上比例修長堪比模特兒，讓網友們評論一面倒：「徐睿知壓倒性完勝啊！」、「她的腰沒有在開玩笑的。」、「徐睿知的頭到底有多小？」、「Joy有點像村姑。」

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