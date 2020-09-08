Jo Malone 11年來首次降價！最高省下1600元有夠划算

記者李薇／綜合報導

Jo Malone深受許多年輕女孩喜愛，最近品牌也宣布好消息，從9月開始旗下所有的居家香氛系列，價格將進行調降，包括香氛蠟燭、居家擴香、衣料噴霧等等，一共52個品項，調降比例為2%到18%，想要提升居家質感的女孩就趁現在。

▲Jo Malone居家香氛系列價格下殺。（圖／Jo Malone London IG）



Jo Malone針對品牌旗下的居家香氛系列，進行價格的調降，是品牌11年來首次調降價格，其中，價格變動最高8%至18%的產品是居家工藝蠟燭、9%的室內香氛、7%的衣料噴霧、2到6%的擴香與行動擴香。

▲擴香系列也有價格的變更。（圖／Jo Malone London IG）



居家公益蠟燭調降最多的產品就是芳醇系列香氛工藝蠟燭8cm，從原價9,900元，降到8,300元，價差達到1600元；像是香氛工藝蠟燭12.7cm，原價19,350元，降價到17,850元，價差也有1500元，等於買的產品越高級、蠟燭越大顆，價格越划算。

▲是時候入手Jo Malone的居家香氛了。（圖／Jo Malone London IG）



還有像是擴香價差也從40元到220元不等，室內香氛還有布料噴霧都是175ml的大容量，也從200元到250元不等，還沒有嘗試過居家香氣的人這時是最好入手的時機，不過可惜的是目前香水部分並沒有調整價格，讓許多粉絲都在期待。

▲ETUDE超夯的九色眼影盤也下殺優惠。（圖／品牌提供）



除了Jo Malone有下殺優惠，南韓人氣品牌ETUDE旗下的超夯九宮格眼影盤全面降價，原價950元，9月1日起調整為790元，降幅約83折，讓更加小資族可以一次收更多顏色，創造出與眾不同的眼妝風格。